Šéf holdingu Alphabet, jehož součástí je i internetový vyhledávač Google, dvaašedesátiletý Eric Schmidt v lednu odstoupí ze své funkce. Nadále bude pro společnost jen technickým poradcem a členem představenstva. S odkazem na sdělení holdingu o tom ve čtvrtek informoval server televize CNBC.

"V posledních letech jsem věnoval spoustu času vědecko-technologickým otázkám a filantropii a plánuji tuto práci ještě rozšířit," řekl Schmidt, který bude podle Larryho Page, jednoho ze zakladatelů Googlu, nadále působit jako technický poradce pro vědu a technologie.

Eric Schmidt přišel do Googlu v roce 2001 a pomohl firmě vyrůst ze startu v Silicon Valley v globálního technologického lídra. Mladí zakladatelé start-upu Google Sergey Brin a Larry Page v následujících letech občas označovali Schmidta žertovně jako svůj "dospělý dozor".

Podle listu The Washington Post je Schmidtův odchod z čela společnosti dalším znamením odklonu od tradičních aktivit jako je internetový vyhledávač, emailový klient nebo přehrávač videí YouTube. Už od vzniku Alphabetu se totiž společnost stále více věnuje i novým oblastem včetně experimentů ve zdravotnictví nebo autonomně řízených vozidel.

Schmidt ve čtvrtek prohlásil, že se ze společnosti nebojí vystoupit poté, co dohlédl na úspěšnou transformaci z Googlu do Alphabetu. "Larry, Sergey, Sundar a já všichni věříme, že je ve vývoji Alphabetu pro tuto změnu správný čas," řekl Schmidt.

List The New York Times považuje zahrnutí jména Sundara Pichaie, současného výkonného ředitele Googlu, mezi zakladatele společnosti za možný náznak "předáváni pochodně a tvorbu nového mocenského triumvirátu." Nový šéf by měl být vybrán už v lednu.

Schmidt byl výkonným ředitelem firmy do roku 2011, kdy tuto pozici přenechal Pageovi, aby se stal výkonným předsedou představenstva. Stejnou roli jako pak zastával i po restrukturalizaci v roce 2015, kdy se Google stal součástí společnosti Alphabet. Ta má v současnosti tržní hodnotu 741 miliard dolarů a podle odhadů analytiků překoná za letošní rok její obrat 100 miliard dolarů.

Za působení Schmidta firma uvedla na trh nové úspěšné produkty jako například mobilní operační systém Android nebo internetový prohlížeč Chrome.

S jeho osobou je ale spojena i řada kontroverzí. V roce 2013 byl například kritizován za návštěvu Severní Koreje, která se odehrála jen několik týdnů po testu rakety dlouhého doletu tamějším režimem.

Letos v srpnu byl zase Schmidt osočen z odstranění kritika Googlu Barryho Lynna z nadace New America, kterou Google finančně podporuje. Lynn totiž napsal článek, ve kterém se pochvalně vyjadřoval o pokutě ve výši 2,42 miliard eur, již společnosti udělila Evropská unie za zneužívání dominantního postavení na trhu. Google i vedení nadace však spojitost článku s odchodem Lynna odmítli.

Schmidtův vliv v Alphabetu podle listu The New York Times upadal už posledních několik let, když do společnosti přišli noví manažeři jako například Ruth Porat z banky Morgan Stanley, a jiní řídící pracovníci jako již zmíněný Sundar Pinchai se vypracovali v rámci firmy. Google a Alphabet tak s rezignací Schmidta, někdy nazývaného státním tajemníkem Googlu, přišli především o výraznou tvář, na chod společnosti by to ale nemělo mít velký vliv, tvrdí list.