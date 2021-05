Najít v dnešní době výnosnou investici je zlatý grál. Zdá se, že některým Čechům se to podařilo, když rozjeli byznys s takzvaným glamour campingem. Lidem nabízí pobyty v luxusních maringotkách v přírodě. Zájem je obrovský a peníze se hrnou. Na takový přírodní pobyt musí člověk dorazit většinou autem, neboť bývá od civilizace vzdálený. Automobil je přitom jeden z největších nepřátel investic, proto jsme se podívali, co se dá s touto černou dírou rodinných rozpočtů dělat.

Hlavní témata dnešního newsletteru:

Automobil je černá díra vašeho rozpočtu

Pokud jste si koupili vůz a teď jste zděšení, kolik peněz vás stojí, nepanikařte. Foto: Picasa

Proč je automobil často nejhorší životní investice?

Pro řadu domácností je automobil jeden z největších měsíčních výdajů. Vezměte si třeba takovou obyčejnou dva roky starou fabii. Nezdá se to, ale měsíčně s náklady na servis, pojištění, náhradní díly a především odpisy vyhodíte z okna tři až čtyři tisíce korun. Když k tomu přičtete spotřebu paliva, jste ještě na vyšších částkách. Koupit si automobil není jako koupit si byt. Cena vozu rychle klesá, opravdu hodně rychle klesá.

Jak o nákupu vozu přemýšlet?

Nejdříve je potřeba si rozmyslet, jestli je vlastní auto vůbec nutné. Pokud člověk bydlí ve městě a nenajede ročně víc než 10 tisíc kilometrů, pak se auto zpravidla nevyplatí. Je výhodnější sáhnout po službách autopůjčoven. Velký čtyřhodinový nákup lze s půjčeným vozem zvládnout nákladově pod 300 korun. Víkendový výjezd na chalupu nemusí stát víc než lehce přes tisíc korun. Každá autopůjčovna má systém poplatků jiný, od toho se pak odvíjí, jestli je lepší s jejich vozy vyrazit na dovolenou do zahraničí, nebo na nákup.

Co když jsem se ho rozhodl koupit?

Potom je klíčová otázka, jestli si pořídit nové, nebo ojeté vozidlo. U zmiňovaného příkladu fabie se nové auto spíš nevyplatí. Důvodem je rychle klesající cena vozu, po dvou letech už může být klidně poloviční. Náhradní díly a servis pro škodovky jsou navíc v Česku relativně levné a dostupné. Proto vyšší náklady na údržbu ojetiny jsou pořád nižší než náklady spojené s novým vozem. Naopak třeba u vozů typu Alfa Romeo to může být přesně opačně.

Co když už vůz mám?

V tom případě je třeba přemýšlet nad minimalizací nákladů. A nemusí to být zrovna prodej. V Česku funguje platforma HoppyGo, přes niž je možné svůj automobil pronajímat. U zmiňovaných fabií, ale třeba i octavií nebo vozů od Fordu je navíc reálné pokrýt půjčováním veškeré náklady a ještě něco vydělat. Když jsme se ptali lidí, kteří takto vozy půjčují, uvedli, že k pokrytí měsíčních nákladů stačí mít vůz půjčený i jen týden. Intuitivně by člověk namítl, že se mu vůz také může vrátit v hrozném stavu. Oslovení ale naopak tvrdí, že se půjčující chovají k vozům slušně. Dáno je to pravděpodobně tím, že u HoppyGo se vozy předávají osobně mezi majitelem a půjčujícím. Automobil není vlastnictvím nějaké anonymní entity v podobě firmy. Navíc na platformě funguje hodnotící systém, který darebáky rychle semele. Vozy jsou automaticky pojištěné.

Kompletní analýzu, jak ušetřit na automobilu, naleznete na webu HN.

Lidé chtějí spát v korunách stromů

Proč se lidé vracejí na stromy?

Během pandemie vystřelil zájem o pobyty v přírodě. Chaty a chalupy jsou často zamluvené už na měsíce dopředu. V Česku se tak lze stále častěji setkávat s objekty určenými k takzvanému luxusnímu kempingu. Jde většinou o malé stavby velikosti maringotky, které jsou třeba v korunách stromů nebo na břehu jezera. Většinou vzdálené od civilizace. Jde v podstatě o luxusní variantu spaní pod stanem, kdy má v tomto případě člověk často k dispozici vybavení jako v hotelovém pokoji.

Jak funguje byznys v Česku?

Zatím se rozjíždí, podle odhadů serveru Amazing Places je nyní takovýchto staveb v Česku kolem stovky. A podle oslovených provozovatelů je zájem ze strany veřejnosti obrovský. Nové lokality určitě budou ve velkém přibývat, neboť zájem o objekty je i přesto, že jedna noc vyjde na tři až pět tisíc korun. To je výrazně více než cena přespání ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Praze. Provozování těchto luxusních obydlí na okraji přírody je proto nebývale výnosné, což přiláká další investory.

Vyplatí se do toho investovat?

Alespoň podle toho, co nám řekli provozovatelé již existujících staveb, jde aktuálně o výnosný byznys. Stavby jsou mnohdy předělané maringotky, kdy výše investice záleží na vybavení objektu. Třeba přestavba maringotky Pomněnka vyšla na milion korun. Při ceně tři tisíce korun na noc se počáteční investice vrátí do 340 ubytovacích dnů. Pomněnka je ovšem poměrně luxusní maringotka. Atraktivní místo k pobytu lze vytvořit klidně s poloviční částkou a tam se může investice vrátit s ohledem na velkou zaplněnost během jednoho roku. Asi nejtěžší na všem je najít vhodný pozemek.

Celý článek o luxusním kempování naleznete na webu HN.

Muskův kryptoměnový výplach

Proč zažily kryptoměny takový sešup?

Upřímná odpověď by měla znít, že to reálně nikdo (určitě ne my) neví. Lze se jen domnívat. V průběhu minulého týdne se nedařilo ani akciovému trhu a trvající pokles se stabilizoval až během pátku. Bitcoin by měl, alespoň pokud má platit teze, že je digitálním zlatem, reagovat proti vývoji akcií. Zlato tak zpravidla funguje. Jenže to se neděje a bitcoin včetně dalších kryptoaktiv naopak vývoj cen akcií poměrně dobře sleduje, jako se to dělo minulý týden.

Co to tedy znamená?

Obecně nálada na akciových trzích je poslední týdny eufemisticky řečeno rozkolísaná. Obchodníky děsí čísla přicházející z ekonomiky ohledně vývoje inflace. Když roste inflace, investoři očekávají zásah centrální banky. Když centrální banka zasáhne, tedy zvýší sazby, rostou úroky u dluhopisů. Ty se tak stávají atraktivnějšími a začnou se do nich přelévat peníze právě z akciových trhů. Navíc také platí, že se v obdobích vyšší inflace nedaří mladým technologickým firmám, neboť představují vyšší riziko. Obecně se nedaří rizikovějším investicím a k těm bitcoin a kryptoměny patří.

Jakou roli v tom ale hraje Musk?

Role Elona Muska je možná trochu přeceňovaná, ale o aktuální výplach minimálně v případě bitcoinu se sám zasloužil. Minulý týden vyrukoval s tím, že Tesla už nebude přijímat bitcoin jako platidlo za své vozy. Údajně si prý uvědomil, že bitcoin je velmi neekologický. Zlí jazykové (myšleno obrazně) spekulují, že Elonovi jde o to získat subvence od americké federální vlády určené na podporu zelené ekonomiky. A pokud by Tesla podporovala neekologický bitcoin (z pohledu vlády), tak by také žádnou subvenci nemusela dostat. V kryptoměnách je pak hodně malých investorů, kteří jsou schopni se rozhodovat jen na základě tweetů právě Elona Muska. Ukázala to třeba mánie kolem dogecoinu.

Článek o Muskově výplachu si můžete přečíst na webu HN.

Co se bude dít tento týden?

Úterý přinese výsledky březnového vývoje mezd ve Velké Británii. Spojené státy mají zveřejnit rostoucí počet stavebních povolení za duben a ekonomika eurozóny má ohlásit meziroční i mezičtvrtletní propad HDP. Výsledky zveřejní Walmart, což je poslední z velkých firem, u nichž se spekulovalo o nákupu bitcoinu.

Středa si přisadí k vyšším inflačním očekáváním na britských ostrovech, inflace má zrychlit na dvojnásobek. V rámci eurozóny by měla v dubnu naopak meziročně stagnovat a meziměsíčně lehce poklesnout. Jak se ale ukázalo minulý týden v případě USA, současné odhady inflace jsou velmi nepřesné. K situaci by se mohla vyjádřit též americká centrální banka, respektive jedno z jejích oddělení. Výsledky zveřejní JD nebo Cisco.

Čtvrtek má ukázat, že se v Německu zvýšily ceny výrobců. Výsledky zveřejní CanadianSolar nebo Maxeon.

Pátek odhalí prodeje domů v USA za duben, očekává se mírné zvýšení. Vyjde ukazatel nálady ve zpracovatelském průmyslu Německa a Velké Británie. V Německu se za květen očekává mírný pokles, v Británii stagnace. Výsledky zveřejní John Deere.

Co stojí za to neminout?

Zajímavé vlákno na Twitteru ohledně vývoje ceny bitcoinu nabízí Dan Helda. Popisuje cykly, v nichž se bitcoin pohybuje.

Vyšel zajímavý rozhovor s investorem Jakubem Skryjou, jehož fond Vault sází na dlouhodobé držení akcií. Naposledy nakoupil Nintendo.

Ve Wall Street Journal vyšel pěkný článek o tom, jak je to s výnosností fondů investiční hvězdy minulého roku Cathie Woodové.

Agentura Reuters přinesla článek o tom, co by šlo dělat s bitcoinem, aby byl zelenější.





