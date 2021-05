Finančník Jakub Skryja není typem investora, který by neustále sledoval vývoj cen akcií a spekuloval na krátkodobé výkyvy kurzů. Právě naopak – investiční horizont fondu Vault, který spravuje, je dlouhodobý. „Pokud firma splňuje všechna naše kritéria, ať už ohledně očekávaného výnosu do budoucna či kvalitního managementu, tak nemáme důvod ji prodávat. To znamená, že investiční horizont je klidně pět až deset let,“ říká Skryja v rozhovoru pro HN.

Mezi podílníky fondu, který vznikl teprve před necelým rokem a půl, patří takzvaní kvalifikovaní investoři, zejména z řad fyzických osob. Minimální investice činí jeden milion korun. Významnou část svých úspor má ve fondu i samotný Skryja a také jeho dva kolegové. „Jinak si to ani nedokážeme představit. Je to náš byznys, a proto máme ve fondu peníze stejně jako naši investoři,“ podotýká. Aktuálně činí hodnota aktiv fondu okolo 300 milionů korun. Na začátku roku 2020 přitom začínal s částkou přibližně desetkrát nižší.

HN: Hodnoty burzovních indexů se pohybují na rekordech či blízko nich. Hlavně v posledních měsících se objevují hlasy, že ceny akcií, hlavně pak v USA, jsou příliš vysoko či že se na trhu vytvořila bublina. Je tomu tak podle vás?

V médiích se o bublinách píše nejen poslední měsíce, ale již několik let. Pořád někdo straší, že se někde tvoří bublina. Trhy se pohybují kolem nových maxim, protože dlouhodobě rostou. To, že jsou na rekordech nebo blízko nich, není nic zvláštního, to je běžné. Na druhou stranu přiznávám, že v některých sektorech se bubliny tvořit mohou, jde například o některé technologické firmy bez zisků. Ale neřekl bych, že celý trh je v bublině. Často se o ní mluví v souvislosti s valuacemi (oceněním). To je ale relativní pojem. Máme velmi nízké úrokové sazby, a tím pádem si akciový trh vyšší valuační násobky zaslouží.