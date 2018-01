Těžba ropy v Rusku v loňském roce mírně vzrostla, dostala se tak na nejvyšší úroveň za 30 let. Produkce se zvýšila zhruba o 0,2 procenta na 10,98 milionu barelů denně z 10,96 milionu barelů denně v předchozím roce, vyplývá z údajů ruského ministerstva energetiky. Růst těžby nicméně zpomalil v důsledku zapojení Ruska do dohody o omezení dodávek ropy na trh. V roce 2016 se produkce zvýšila zhruba o 2,2 procenta z 10,72 milionu barelů denně v předchozím roce.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se loni s několika dalšími těžařskými zeměmi dohodla na omezení dodávek na trh téměř o 1,8 milionu barelů denně. Rusko v rámci dohody slíbilo, že sníží produkci o 300 000 barelů denně oproti loňskému říjnu. Tehdy ruská těžba dosáhla 11,247 milionu barelů denně, tedy nejvyšší měsíční úrovně za 30 let, napsala agentura Reuters.

Těžařské země se omezením produkce snaží podpořit ceny ropy, které v předchozích letech výrazně klesly v důsledku převisu nabídky nad poptávkou. Dohoda byla nedávno prodloužena o devět měsíců, tedy do konce letošního roku.

Kartel OPEC a jeho spojenci nicméně dali najevo, že jsou připraveni v polovině roku omezení těžby přehodnotit, pokud by růst cen vedl k masivnímu zvyšování produkce ropy ve Spojených státech, které se k dohodě nepřipojily. Ruský ministr energetiky Alexandr Novak uvedl, že pokud bude dohoda platit až do konce roku, měla by letos ruská těžba ropy zůstat zhruba na loňské úrovni.