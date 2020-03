Německá automobilka skupina Volkswagen v úterý ráno oznámila, že uzavře na dva až tři týdny své evropské závody. Poslední směna ve většině provozů bude tento pátek, oznámil koncern. Výroba v automobilce Škoda Auto se zatavila ve středu v 22:00, obnovena má být v neděli 5. dubna ve 22:00. Výrobu dočasně zastaví i BMW či kolínská TPCA.

Zaměstnanci Škody budou od 18. března do 29. března dostávat 70 procent platu, poté 75 procent. Ve firmě jsou již dva potvrzené případy nákazy koronavirem, píše vedení automobilky v dopise zaměstnancům. Přerušení výroby v kolínské TPCA by mohlo trvat do pátku 17. dubna.