16.3.2020 18:04 | Rusnok: nastane razantní útlum ekonomiky

Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka je zřejmé, že nastane razantní útlum ekonomiky. S pokračováním mimořádné situace přitom podle něj roste pravděpodobnost, že ekonomika klesne.

"My v tuto chvíli nemáme žádnou ucelenou prognózu, není to technicky možné. Je ovšem zřejmé, že dojde k razantnímu útlumu ekonomiky. Říci, jestli klesne k nulovému růstu, nebo dokonce do záporu je velmi obtížené, ale s každým dnem mimořádné situace narůstá pravděpodobnost horšího scénáře," uvedl guvernér.