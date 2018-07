Evropská unie je pro velké technologické firmy z USA lákavým útočištěm. A to především v případě, když přijde na placení korporátních daní. Ty jsou ve Spojených státech oproti většině Evropy stále vyšší, což příliš nezměnila ani loňská daňová reforma prezidenta Donalda Trumpa, která tamní sazby snížila. Firmy jako Google, Facebook, Apple či Amazon proto v unii drží stovky miliard dolarů, které sem přelévají i z dalších trhů mimo USA.

Mohlo by se tak zdát, že unijní státy včetně Česka z takového stavu těží. V rámci EU to ovšem platí pouze pro vybrané daňové ráje, jako je Irsko, Lucembursko, Nizozemsko či Malta. Ani tyto státy ovšem od amerických korporací nedostávají zdaleka tolik, kolik by měly.

Technologické giganty, jako je již zmiňovaný Google, své výrobky a služby obvykle prodávají na všech unijních trzích. Jejich tamní pobočky ovšem většinou vykazují překvapivě nízké tržby. Příkladem může být právě tuzemská pobočka Googlu v Česku. Ta podle nejaktuálnějších čísel z předloňska v zemi přiznala příjmy ve výši necelých 270 milionů a zaplatila daně za osm milionů korun.

Konkurenční Seznam.cz přitom v témže roce utržil 3,7 miliardy korun a státu odvedl přes 240 milionů. Do státní kasy tedy zaplatil třicetkrát více než Google. Obě firmy jsou přitom z hlediska tržního podílu srovnatelné, Google ale většinu tržeb z Česka přiznává v Irsku, kde má svou evropskou centrálu a kde na daních platí mnohem méně.

Google se ve Francii daním vyhnul

Takový model firma využívá i v ostatních evropských zemích, což se nelíbí zvláště velkým státům, jako jsou Velká Británie, Itálie či Francie. Právě Francie se snažila na firmě Sergeye Brina a Larryho Page většinu sumy z jejích reálných francouzských tržeb vymoci. Poslala proto Google k soudu, u něhož po společnosti žádala doplatit na 1,1 miliardy eur za roky 2005 až 2010.

Pařížský tribunál ovšem loni dospěl k absurdnímu závěru: Google nic platit nemusí, protože v zemi v daném období nebyl přítomný. Firma sice měla v zemi své kanceláře, všechny smlouvy ale podepisovala ve své irské centrále. Ta navíc vybírala všechny poplatky od inzerentů vyhledávače a francouzská filiálka jí musela za marketingové či inženýrské služby platit.