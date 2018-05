Podle nejnovější analýzy ČSOB a belgické KBC přichází zpomalení růstu cen bytů a domů. I tak ale ceny v Česku porostou v průměru rychleji než v Evropské unii. Letošní růst unijních cen nemovitostí analýza odhaduje na 4 procenta a příští rok na 3,5 procenta. Loni dosahoval růst cen rezidenčních nemovitostí 12 procent, byl tak nejrychlejší v Evropě.

"V Praze, kde je situace nejhorší, dosahuje cena bytu příjmů domácností za 15 až 20 let," řekl HN analytik Jan Bureš. Podle něj nadále rostoucí ceny nemovitostí a zhoršování dostupnosti bydlení mohou být dalším argumentem pro ČNB, aby její základní sazba rostla rychleji, než dosud naznačovala. "V nejbližších kvartálech by ČNB mohla zvyšovat sazby o něco rychleji a v horizontu jednoho až jednoho a půl roku by se základní sazba ČNB měla dostat nad dvě procenta," řekl Bureš. Bude se tak dále snižovat dostupnost hypoték.

K tomu ČNB zvažuje, že hypotéky v Česku začne kvůli obavám z realitní bubliny regulovat přísněji než dosud. Již na svém květnovém zasedání může určit, zda a jak rychle zavede příjmové stropy pro žadatele o hypotéky. Konkrétně jde o maximální limit celkového zadlužení žadatele k jeho ročnímu příjmu (DTI) a měsíční splátky k jeho měsíčnímu příjmu (DSTI).

Jak se může vyvíjet trh s nemovitostmi v následujícím období? Bude ještě těžší pořídit si hypotéku? A panuje na trhu s nemovitostmi realitní bublina? Ptejte se analytika ČSOB Jana Bureše. Na vaše dotazy bude odpovídat ve středu od 10.00.

