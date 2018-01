Americká společnost Dropbox, jež provozuje cloudové úložiště a umožňuje uživatelům sdílení souborů, míří na americkou burzu. Firma už v tichosti podala žádost k uskutečnění tzv. první veřejné nabídky akcií (IPO). V pátek o tom informovala agentura Reuters s odkazem na zdroj blízký jednání.

Proces umožňující vstup na burzu podle blízkých zdrojů povede investiční bankovní společnost Goldman Sachs Group Inc. společně s finanční skupinou JPMorgan Chase & Co, informovala agentura Bloomberg. Během následujících dní má navíc Dropbox vést rozhovory i s dalšími bankami, které by se na IPO mohly také podílet.

Bankovní společnosti i Dropbox odmítají možný vstup na burzu komentovat.

Dropbox by se svou hodnotou odhadovanou na deset miliard dolarů (zhruba 210 miliard korun) mohl být jednou z největších technologických firem, které letos nabídnou své akcie na burze. Podle informací Financial Times to společnost plánuje stihnout ještě před koncem března. Pakliže by se hodnota firmy potvrdila, jednalo by se o největší vstup na burzu od chvíle, kdy nabídla své akcie společnost Snap, která je vlastníkem populární mobilní aplikace Snapchat.

Investoři s napětím očekávají například i vstup švédské streamovací služby Spotify, jejíž hodnota se odhaduje na 8,5 miliardy dolarů. Další velké technologické společnosti jako Uber a Airbnb vstup na burzu oddalují z obav, že by jim akcioví investoři přidělili nižší hodnotu, než ve skutečnosti mají.

