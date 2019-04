Začátkem června se v Brně uskuteční druhý ročník veletrhu URBIS Smart City Fair, který se jako jediný ve střední Evropě zaměřuje na novinky v oblasti chytrých měst a nových technologií, které by měly pomoci zjednodušit občanům život ve městech. O novinkách budou debatovat odborníci z České republiky, Evropské komise i zahraničních univerzit.

Dvoudenní veletrh, který se koná 5. a 6. června, se zaměří na důvody proč se zavádění chytrých řešení do měst a obcí různé velikosti nedaří dostatečně rychle. Důležitou roli na veletrhu budou mít také různé start-upy, které se snaží přicházet s řadou nových inovací a které mohou pomoci usnadnit a urychlit zavádění konceptu Smart city do českých měst a obcí.

"Rozvoj chytrých měst a obcí neznamená jen nákup drahých zařízení prošpikovaných technologiemi. Chytré řešení spočívá v tom, že zjednoduší občanům život, aby se jim žilo pohodlněji, příjemněji, zdravěji. URBIS je platformou pro výměnu zkušeností a demonstraci dobré, ale i špatné praxe z měst, kde dané řešení už zrealizovali," říká ředitel projektu Martin Videczký.

Moderní lavičky i digitální knihovna

Zahraniční města představí na veletrhu své vize i hotové projekty, kterými se mohou česká města inspirovat. Klíčová témata veletrhu budou digitální město, voda, energetická politika, chytré čtvrti a udržitelná doprava. Mezi hlavními řečníky jsou ohlášeni zástupci Evropské komise, zahraničních univerzit, ministerstev i významných organizací řídících zavádění inovativních technologií.

Na loňský ročník veletrhu dorazilo na brněnské výstaviště přes tisíc návštěvníků a zúčastnilo se šest desítek českých i zahraničních firem. Ještě větší návštěvu očekávají organizátoři i v tomto ročníku.

Letošní novinkou bude CityOne Arena, což bude prostor pro ukázku nových technologických konceptů chytrého města. Například tak bude představen nový koncept chytré zastávky nebo digitální knihovna. Součástí bude řada diskuzních stolů, workshopů i dalších jednání.

Chytré Brno

Brno je součástí projektu Ruggedised, ve kterém spolupracuje s dalšími pěti evropskými městy na zavádění konceptu smart cities do veřejného prostředí. Brno tak například připravuje výstavbu nové chytré čtvrti Špitálka v nevyužívané západní části areálu brněnských tepláren, tato čtvrť by měla následně sloužit jako vzor pro další rozvoj celého města.

"Vybrali jsme bývalou postindustriální zónu v "brněnském Bronxu", jedná se o území v lokalitě Špitálka. Právě tam bychom do budoucna chtěli vybudovat chytrou čtvrť. Na tom nyní intenzivně pracujeme. Na místě se během dvou až tří let uvolní prostor o ploše zhruba 2,5 hektaru a my bychom na něm rádi ukázali, že i na takovémto území je možné dělat slušnou architekturu s moderními věcmi," řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny náměstek primátora města Brna pro oblast smart city Jaroslav Kačer.

Projekty související s konceptem smart cities zavádí do svého života Brno už delší dobu. Úspěšným projektem je například Brno iD, což je městská elektronická identita. Díky ní si mohou lidé z domova vyřídit jízdné na MHD, zaplatit odpad nebo si například pořídit turistickou kartu. Tento systém využívá již přes 60 tisíc uživatelů. Brno zároveň využívá portál Data.brno, který obsahuje několik desítek datových sad, interaktivní statistiky a aplikací včetně 3D modelu města.