Odstávka výroby ve Škoda Auto se protáhne. Ke dvěma týdnům celozávodní dovolené, která je plánovaná na začátek srpna, přibyde kvůli nedostatku čipů další týden přerušení výroby. V celé řadě provozů se výrobní linky přitom zastavily již v průběhu tohoto týdne. Zaměstnanci budou během týdne po celozávodní dovolené dostávat 85 procent průměrné mzdy, uvedl ve čtvrtek týdeník Škodovácký odborář.

Do průměrné mzdy se započítává například i mimořádný roční bonus. Zaměstnanci tak dostanou více peněz, než kolik by si vydělali během běžné práce, uvedl předseda podnikové rady Škoda Auto Jaroslav Povšík.

„Nejen, že se k původně naplánované hromadné dovolené ve 31. a 32. kalendářním týdnu připojila odstávka výroby před dovolenou, tedy ve čtvrtek 29. a v pátek 30. července, ale situace s nedostatkem čipů a dalších komponentů se zhoršila natolik, že se výroba vozů nerozjede ani ve 33. kalendářním týdnu, tedy v týdnu po hromadné dovolené,“ uvedly odbory.

Odstávka výroby před letní dovolenou nastala ve většině provozů podle plánu ve středu 28. července odpolední směnou, výroba vozů se tak zastavila ve středu ve 22:00. V některých provozech začíná odstávka během čtvrtka. Zpět do práce se zaměstnanci podle týdeníku vrátí na noční směně z neděle na pondělí 23. srpna, a to jak v Mladé Boleslavi, tak i v Kvasinách. Ve Vrchlabí se lidé do práce vrátí o něco dříve, tedy již v noční směně na čtvrtek 19. srpna.

Během celozávodní dovolené budou v práci zaměstnanci z oblastí údržby, někteří strážní na branách, část pracovníků Aramarku, který zajišťuje stravování, mnozí administrativní pracovníci či zaměstnanci v Česaně.

Propouštění kvůli nedostatku čipů a s tím souvisejícím rušením směn zatím nehrozí, uvedl odborový předák Povšík. Nedokončené vozy ale podle něj komplikují celý proces a prodlužují termín dodání zákazníkovi, je navíc nutné hledat plochy, kde lze odstavit vozy, které čekají na dokončení.

„Zaměstnanost mohou ohrozit jiné projekty, jako je ztráta vývojových zakázek, ztráta výroby nářadí dle přidělených produktů. Ještě dopočítáváme teoretické modely v případě výroby čistých e-produktů či kombinovaných e-produktů (hybridy), konvenční pohony, na CNG, biopaliva,“ uvedl Povšík.

V současné době chybí podle něj čipy například do dveří, způsobené je to hlavně zpomalením a zastavením jejich produkce v Malajsii. „V současné době nemá cenu dopočítávat týdenní výpadky. Vycházíme z toho, že máme pevně nastavený počet nedodělaných vozů, které s nejvyšším úsilím zpracováváme,“ řekl Povšík.

Dokompletování vozidel podle něj provádějí nejzručnější zaměstnanci. „Každé takové dokončené auto musí znovu projít testem pro nejvyšší kvalitu ve prospěch zákazníka,“ řekl odborový předák. Dostat hotové vozy k zákazníkům trvá podle Povšíka řadu měsíců.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i právě Škoda Auto, vykázal v prvním pololetí rekordní provozní zisk 11,4 miliardy eur (291 miliard korun). Společnost to uvedla ve svém čtvrtečním sdělení. Ve stejném období roku 2019, tedy před pandemií, byl provozní zisk deset miliard eur, což byl do té doby rekord. Firma zároveň zvýšila celoroční prognózu. Výhled provozní návratnosti tržeb za celý letošní rok zvedla o 0,5 procentního bodu na šest až 7,5 procenta.

Směny musí kromě Škody Auto rušit také další firmy, které nedostatek čipů ovlivňuje. „Situace v automobilovém průmyslu je nadále velmi složitá. Nedostatky komponentů, hlavně polovodičů, vedou k omezování výroby u našich zákazníků, a tím i ke snižování objemu výroby v našem výrobním závodě,“ uvedl Milan Šlachta, jednatel českobudějovického závodu firmy Bosch, která vyrábí díly do automobilů. Směny musela rušit také dačická THK.

Čipová krize podle analytiků možná potrvá až do příštího roku. Letos nejvíce zasáhla automobilový průmysl, dodávky pro toto odvětví by se ale mohly relativně brzy zlepšit, myslí si analytici. Čína totiž převezme část výroby, kterou nedokázali uspokojit výrobci z Tchaj-wanu. V jiných odvětvích ale problémy vydrží déle a jako další by nedostatek čipů mohl brzy zasáhnout výrobce chytrých telefonů.

Hlavní ekonomka finanční společnosti ING pro Čínu Iris Pangová upozornila, že tchajwanští výrobci polovodičů po narušení výroby na domácím trhu, zvláště kvůli výpadkům elektřiny a koronavirovým omezením, které zasáhly i přístavy v zemi, zvýšili výrobu v Číně. Tam předtím firmy vybudovaly velké továrny.

„Tchajwanské polovodičové společnosti přizpůsobují výrobu čipům pro auta, takže nedostatek čipů pro auta by se mohl vyřešit do několika týdnů. Problém s nedostatkem čipů u ostatní elektroniky ale přetrvává,“ dodala Pangová. Předpovídá, že dalším odvětvím, kde výrobu omezí nedostatek čipů, bude výroba chytrých telefonů. Podle ní by se dodávky některých nových modelů mohly zpozdit.