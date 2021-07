Skupina Heluz Group koupila firmu Izos, která je největším tuzemským výrobcem izolačních skel. Až transakci schválí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, vznikne po fúzi nástupnická firma Heluz Izos. Akviziční smlouvu podepsaly firmy 23. července. V pondělí to řekl Petr Stejskal, zodpovědný ve firmě Heluz za obchodní plánování a strategie. Cenu akvizice Heluz Group nezveřejnila.

„Heluz Group se rozhodla využít této akviziční příležitosti zejména proto, že vidí vysoký potenciál dalšího rozvoje svých aktivit a společnost Izos považuje za stabilní, dobře řízenou, s vysokou mírou přidané hodnoty. Začlenění výrobce tepelněizolačních skel vhodně doplňuje hlavní portfolio Heluz Group, dlouhodobě zaměřené na výrobu tepelněizolačních cihel a dalších materiálů pro výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energií,“ uvedl generální ředitel Heluz Group Jan Smola.

Firma Izos s.r.o. vznikla v roce 1992 a je největším specializovaným výrobcem izolačních skel v Česku. Izolační skla vyrábí ve třech závodech v Plzni, Žatci a Sudoměřicích nad Moravou. Denní výrobní kapacita je 7500 izolačních skel, uvádí firma na webu. Předloni měla 226 zaměstnanců, tržby 764,2 milionu korun a zisk po zdanění 106,2 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy.

„Věříme, že Izos bude i díky začlenění do skupiny Heluz dále zlepšovat kvalitu a spolehlivost svých výrobků spolu se spolehlivým obchodně-technickým zákaznickým servisem. Se silným partnerem v zádech bude Izos dále pěstovat a rozvíjet vztahy se zákazníky i dodavateli a šířit povědomí o značce Izos na evropských trzích,“ uvedl Smola z Heluz Group.

Skupina Heluz, která představuje jednu z největších rodinných společností v Česku, učinila v posledních letech několik akvizic. V roce 2018 koupila pilu a dřevovýrobu Staré Sedlo na Táborsku, kde se nyní zaměřuje na produkci palet. Před časem si také zajistila stoprocentní podíl ve firmě Ciko, která vyrábí cihlové komíny. Ciko ve středočeských Předměřicích nad Jizerou zaměstnává asi 30 lidí. Akvizice byla v řádech desítek milionů korun.

Heluz Group dodává stavební systémy do Česka, na Slovensko, do Německa, Rakouska, Polska a Maďarska. Do skupiny patří také mediální on-line agentura X Production.

V roce 2019 měla firma Heluz (celým názvem Heluz cihlářský průmysl) tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží dvě miliardy korun, meziročně o dvě procenta vyšší. Provozní zisk společnosti, která patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na českém trhu, stoupl o 32 procent na 267,4 milionu. Šlo o doposud nejlepší výsledky společnosti. Vyplývá to z výroční zprávy. Loňské výsledky zatím firma nezveřejnila.

Firma Heluz má tradici od roku 1876, kdy Jan Řehoř v Dolním Bukovsku postavil první žárovou pec a vypálil první cihly. Rodinnou tradici přerušil nástup komunistů, kteří v roce 1950 cihelnu zestátnili. O více než 40 let později ji potomci zakladatelů získali zpět a vedení svěřili Vladimíru Heluzovi. Firma má cihelny v Dolním Bukovsku, Hevlíně na Znojemsku a Libochovicích na Litoměřicku. Provozuje čtyři pece.