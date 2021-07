Období pandemie znamenalo především dlouhé chvíle strávené v domácí izolaci. S tím, jak se lidé snažili si tuto dobu zkrátit a zpříjemnit, se zvýšila poptávka po deskových hrách. Zaznamenala to i společnost Ravensburger Karton z Poličky, která vyrábí hlavně stolní hry a puzzle. Její tržby vzrostly o 13 procent na rekordních 2,358 miliardy korun, což představuje nejlepší výsledek od roku 2013. Zisk po zdanění dosáhl na 132 milionů korun, což je o 17 milionů lepší výsledek oproti roku 2019 a nejlepší výsledek od roku 2017, uvedla společnost ve výroční zprávě zveřejněné ve sbírce listin.

Kvůli pandemii onemocnění covid-19 společnost vloni v prvním pololetí omezila investice a výrobu. Obávala se druhotné platební neschopnosti zákazníků, uzavření maloobchodní sítě a kolabujícího dodavatelského řetězce. Předpoklady se potvrdily jen zčásti. Prodej se přesunul do internetových obchodů a omezení pohybu lidí vyvolalo zvýšenou poptávku po společenských hrách a puzzle. To způsobilo extrémní nárůst výroby, který pokračoval i letos. Výpadky firma zaznamenala u některých dodavatelů, po určitou dobu jich mnoho muselo výrobu odstavit, ale produkce v poličském závodě pokračovala bez přerušení.

Meziročně se zvýšila produkce potahovaných krabic z 30,1 milionu na 35,7 milionu. Nejvýznamnějším výrobkem se stala kuličková dráha Gravitrax, u níž výroba nepostačovala poptávce. Navýšila se také produkce klasického puzzle o 33,7 procenta.

Závod v Poličce vloni zaměstnával průměrně 650 lidí, což je o 17 více než rok předtím. Společnost se trvale potýká s nedostatkem personálu, zaměstnává i pracovníky z Ukrajiny. V první vlně pandemie se v závodu nepotvrdil žádný případ covidu-19. Později se ale někteří zaměstnanci koronavirem nakazili, v říjnu a listopadu jich byly desítky.

Ravensburger Karton v Poličce vyrábí hlavně stolní hry a puzzle. V nabídce má také kreativní a výukové hry či trojrozměrné modely budov a automobilů. Zhruba 96 procent produkce směřovalo na export.

Společnost patří do německé skupiny Ravensburger, která zajišťuje i většinu výzkumu a vývoje. Výrobní závod v Poličce vznikl v roce 1996 pod názvem Tofa Games & Puzzles, později Tofa, od roku 1999 nese jméno Ravensburger Karton. Firma je jednou z největších provozoven skupiny. V Poličce vznikají produkty z kartonu a plastu včetně potisku a dekorace, část zaměstnanců se věnuje konečné montáži mnoha her. Z německé centrály se výrobky rozvážejí po celé Evropě, případně do USA nebo Austrálie. Katalog firmy zahrnuje přibližně 8000 položek.