Současná doba klade na náš mozek velké nároky. Denně jsme zavaleni informacemi, které musíme správně vyhodnotit a vymýšlet, jak se na základě nich rozhodnout a zachovat. A to pro náš mozek není vždycky jednoduché. Není to ale tak, že by jeho možnosti byly jednou provždy dané, naopak, kapacitu a schopnosti lze posilovat.

Přinášíme proto pět rychlých tipů od vědců, jak na to.

1) Zkuste něco nového

Zkoušení nových věcí, zejména pokud se jedná o složitější činnosti, podle vědců donucuje mozek k vyšší aktivitě a kreativitě. Podle výzkumníků z Harvardovy univerzity lidé, kteří zkoušeli nové aktivity (jako třeba focení digitálním fotoaparátem, kterým dříve nefotili), dosahovali lepších výsledků v testech dlouhodobé paměti než ti, kteří opakovali obvyklé činnosti, na které byli zvyklí.

Výzkum publikovaný v časopise Psychological Science analyzoval chování lidí, kteří novou činnost dělali alespoň 16 hodin týdně, a to po dobu tří měsíců. Podle vědců může být novou aktivitou třeba i nový kurz. Těch je na internetu dostupné velké množství, podívat se můžete třeba na několik tipů od naší redaktorky Markéty Hronové.

2) Spánek je klíčový

I když je délka spánku individuální a řada lidí dokáže fungovat i po krátkém odpočinku, podle vědců je spánek pro fungování mozku klíčový. „Spánek je nejdůležitější věcí, kterou můžeme udělat pro obnovení fungování jeho činnosti každý den,“ řekla neuroložka Romie Mushtaqová serveru WebMD.

Podle ní je zároveň dobré alespoň půl hodiny před spánkem odložit veškerou elektroniku, ale i všechny starosti. Doporučuje si je před spaním třeba napsat na papír, i taková drobnost prý dokáže našemu mozku odlehčit.

3) Pohybujte se více

Mozkovou aktivitu podporuje i fyzická aktivita. Podle rozsáhlé kanadské studie, kterou cituje server WebMD, vykazovali více fyzicky aktivní účastníci studie lepší výsledky v testech paměti a testech na řešení problémů než ti, kteří se hýbali méně.

Podle vědců z Harvardu navíc fyzická aktivita snižuje krevní tlak, zlepšuje úroveň cholesterolu a také snižuje duševní stres, což ve finále mozku pomáhá. Mozku dál podle výzkumníků samozřejmě prospívá vyhýbání se tabáku a většímu množství alkoholu.

4) Zkuste trávit více času s přáteli a rodinou

Když vidíme naše přátele a rodinu, náš mozek vykazuje vysokou míru aktivity. Podle amerických vědců si při kontaktu s lidmi, které máme rádi, mnohem více utřizuje myšlenky. Přátelé a rodina také pomáhají zlepšit náladu, což má na myšlení rovněž pozitivní vliv.

Komunikace s ostatními lidmi pomáhá ale nejen mozku jako takovému. Oceňovaná akademička Annie Murphy Paulová, která napsala knihu The Extended Mind: The Power of Thinking Outside the Brain, nabádá k tomu, abychom si uvědomili, že každý mozek má biologicky dané své limity. Ty ale můžeme posunout komunikací s ostatními. Podle vědkyně je naše myšlení nejlepší, když při něm interagujeme s jinými lidmi. Jsme pak schopni vytvořit jakési kolektivní myšlení, které je inteligentnější než každý z jedinců dohromady.

5) Zapojte i další smysly

Podle americké studie z roku 2015 zapojení více smyslů pomáhá posílit fungování mozku. Ať už se jedná o pečení sušenek, návštěvu farmářských trhů nebo třeba návštěvu nové restaurace, podle vědců při činnostech, které vnímáme všemi smysly, posilujeme náš mozek rychleji než při činnostech, které vnímáme jen jedním či dvěma smysly.