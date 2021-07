V Německu skončil dlouholetý spor o miliardový majetek rodinného podniku Dr. August Oetker. Dohady se vlekly od roku 2007, kdy zemřel 90letý patriarcha Rudolf-August Oetker. Třikrát ženatý zakladatel společnosti po sobě zanechal osm potomků. A ti se po jeho smrti začali přít o to, kdo bude mít v rodinném podniku, známém například výrobou prášku do pečiva, hlavní slovo. Nyní se konečně dohodli, jak spletité impérium rozdělí a jeho jednotlivé části začlení do svých nových firem. „Porcování“ začne ještě letos.