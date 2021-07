Správa železnic (SŽ) přišla s novou variantou trasy vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan se zastávkou v Ústí nad Labem, vyhnula by se části obydlené oblasti na Litoměřicku. Nyní pracují dotčené orgány se třemi variantami, pokud nebude možné uskutečnit ani jednu z nich, plánuje se SŽ vrátit k původní variantě, která se zastávkou v Ústí nad Labem nepočítá. Po schůzce pracovní skupiny, která o trase rychlodráhy jedná, to řekli hejtman kraje Jan Schiller (ANO) a za SŽ ředitel odboru přípravy vysokorychlostní trati Martin Švehlík.

„Dostali jsme se do stadia, kdy požadujeme po ministerstvu (dopravy), aby si podalo žádost na změnu aktualizace zásad územního rozvoje,“ uvedl Schiller. Dotčené obce s trasami nesouhlasí, nepřejí si, aby rychlodráha přes jejich území procházela. Hejtman dodal, že se bude pracovat na studiích variant.

Nová varianta předpokládá, že trasa se vyhne několika obcím. Podle hejtmana se někteří starostové chtějí vrátit k původní variantě, která dotčené obce na Litoměřicku mine a nepovede ani krajským městem.

„Na základě schválené studie proveditelnosti na centrální komisi ministerstva dopravy bychom teď jako oprávněný investor nebo samotné ministerstvo dopravy přistoupili k žádosti o aktualizaci zásad územního rozvoje, kde by zřejmě došlo k posouzení tří variant,“ uvedl Švehlík. Všechny tři varianty podle jeho slov plní cíle projektu, tedy napojení Ústí nad Labem a převedení nákladní dopravy.

V zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje byl původně vymezen koridor pro rychlodráhu na levém břehu Labe bez napojení krajského města. V minulosti se totiž počítalo s využitím trati pouze pro tranzit. V roce 2017 vláda schválila program rozvoje rychlých železničních spojení, v němž se pracuje se zastávkou v Ústí nad Labem a zlepšením dopravní obslužnosti celého kraje.

Rychlostní trať má umožnit jízdu vlaků rychlostí až 350 kilometrů za hodinu. Jízdní doba z Prahy do Ústí nad Labem by se měla zkrátit zhruba o polovinu na 30 minut. Cesta do Drážďan by měla trvat hodinu.