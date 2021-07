V úterý se v ústeckém závodě Edgewell, jenž vyrábí holítka, konala kontrola pracovních podmínek zaměstnanců, která by normálně byla stejně obyčejná jako každá jiná. Tentokrát ale do akce – kromě desítek úředníků a policistů – nastoupili i dva levicoví politici: ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a dvojka pražské kandidátky Matěj Stropnický.

Ti bez svolení firmy vyfotili a zveřejnili snímky a informace z průběhu kontroly, což vyvolalo mediální rozruch. Výsledky šetření zatím nejsou, už teď ale firma musí své dodavatele ujišťovat, že se nemusí ničeho bát. „Jediný konflikt během kontroly vlastně nastal, když se šel pan Stropnický samovolně bavit s lidmi na lince. Když zjistil, že se to nehodí, byl trochu rozčílen,“ říká v rozhovoru pro HN ředitel závodu Jan Beneš.



HN: Jak taková kontrola, které se účastní asi 50 lidí včetně ozbrojené cizinecké policie, probíhá?

Bylo to masivní. Přijela policie, celníci, civilní zaměstnanci, byl tady anton. Takže samozřejmě všichni, kdo to viděli, se vylekali a sdíleli to. Ale už jsme kontroly samozřejmě měli, jen tady bylo nečekané, že na nás vlítli dohromady všichni, kdo mohli něco kontrolovat.

Zastavili je recepční a ptali se, proč přišli. Představili se jako kontrola inspektorátu práce. Řekli, že budou kontrolovat všechno možné: pracovní smlouvy, zahraniční pracovníky, bezpečnost práce, kamerové systémy a tak dál. Ukázali nám průkazky a představili i paní ministryni. Po té jsme papíry samozřejmě nechtěli, protože víme, o koho jde, a nemáme nic proti tomu, aby do objektu vstoupila. Řekla nám, že chce vidět, jak se kontroly provádí, a za mě je takový zájem ministryně práce v pořádku.