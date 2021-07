Dostupnost nového bydlení v Česku byla loni ve srovnání 22 evropských zemí druhá nejhorší za Srbskem. Nový byt v ČR vyjde na 12,2 průměrného hrubého ročního platu, o rok dříve to bylo 11,4 platu. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte. Nejsnadněji na bydlení dosáhnou Irové, kteří na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vynaloží 3,1 ročního platu. V Srbsku je to 15,2 platu. V letech 2017 až 2019 byla dostupnost bydlení v ČR nejhorší.

„Vývoj cenové dostupnosti vlastního bydlení rezonuje za posledních několik let v celé Evropě, když 64 procent zemí očekává, že v postpandemických letech se dostupnost vlastního bydlení může ještě zhoršit,“ uvedl vedoucí partner v oddělení nemovitostí Deloitte Miroslav Linhart.

Za Srbskem a Českem následují Slovensko, Rakousko (10,6 ročního platu) a Izrael (9,2 platu). Po Irsku je to nejméně v Belgii (4,2 platu), Portugalsku (4,4 platu) a Bulharsku (4,8 platu).

Ačkoliv je nové bydlení v Česku v poměru k platům nejméně dostupné, nominální ceny nedosahují úrovně západních zemí. Nejdražší je Rakousko s průměrnou cenou 4457 eur (114 320 korun) za metr čtvereční. Nejlevnější bylo Bulharsko s cenou 578 eur (14 830 korun) za metr čtvereční. V Česku loni průměrná prodejní cena nových bytů meziročně vzrostla o 8,5 procenta na 2822 eur (72 380 korun) za metr čtvereční. Meziročně ceny nejvíce vzrostly v Maďarsku (o 12,3 procenta) a v Nizozemsku (o 10,8 procenta). Naopak v Norsku o čtyři procenta klesly.

„Ve srovnání evropských metropolí drží prvenství nejdražšího města Paříž, kde metr čtvereční stojí 12 917 eur (331 320 korun). Největší meziroční růst cen ze sledovaných hlavních měst zaznamenala Bratislava, o 13 procent. Jediné hlavní město, kde obyvatelé za koupi vlastního bydlení zaplatili méně než v minulém roce, je Řím s poklesem cen o 3,1 procenta,“ doplnil manažer v oddělení nemovitostí Deloitte Petr Hána. V Praze průměrná cena stoupla o 6,7 procenta na 92 960 korun za metr čtvereční. Z českých měst jsou do studie zahrnuty také Brno a Ostrava. V Brně stál metr čtvereční nového bytu v průměru 73 260 korun, v Ostravě 45 580 korun.

„Karanténa významně ovlivnila také trh s nájmy v evropských metropolích. V převážně turistických destinacích, jako jsou Barcelona, Budapešť, Madrid, Praha a Amsterdam, byl zaznamenán pokles krátkodobých pronájmů ubytování a zvýšení nabídky dlouhodobých pronájmů bytů,“ dodal Jakub Leško z oddělení nemovitostí Deloitte.

Nájemné bylo loni nejdražší v Paříži (735 korun za metr čtvereční měsíčně). Následovaly vnitřní Londýn (670 korun) a Oslo (635 korun). Nejlevnější nájem byl ze sledovaných evropských měst v Burgasu (75 korun). V Praze se metr čtvereční pronajímal v průměru za 295 korun měsíčně, v Brně za 250 korun, v Ostravě za 165 korun.