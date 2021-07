Na kryptoměnovém trhu se stala zajímavá věc, zatímco bitcoin se s cenou nikam moc nehýbe, jeho těžba solidně vynáší. Mohou za to čínští komunisté, kteří rozehnali tamní těžaře. Podívali jsme se proto, proč může situace trvat ještě relativně dlouho.

Samotný bitcoin má být uchovatel hodnoty, takové digitální zlato. Když jsme se ptali analytiků, co si pořídit proti inflaci, tak to ale byly akcie. Trh je pořád extrémně nadopovaný a na zlatých starých akciích se dá otočit více než na kryptoměnách.

Víme ale, že Češi jsou co do investic konzervativní národ, a tak posledním tématem nového newsletteru jsou investice do dividendových aristokratů, tedy firem, které nabízí stabilní a solidní výplaty dividend. V dnešní době jsou dobrým doplňkem, ne-li náhradou za dluhopisy.