Dnes odpoledne bychom měli znát vítěze vesmírného souboje mezi britským excentrickým miliardářem Richardem Bransonem a nejbohatším člověkem na zemi Jeffem Bezosem. Už v 15 hodin (devět hodin ráno tamního času) odstartuje ze Spaceport America v Novém Mexiku raketoplán VSS Unity Bransonovy společnosti Virgin Galactic i s bohatým Britem na palubě.

Pokud bude let úspěšný, porazí o devět dní zakladatele Amazonu Bezose a jeho společnost Blue Origin. Jejich raketa New Shepard by měla vesmírné cestovatele, včetně známého miliardáře, mimo atmosféru vynést 20. července.

Bransonův okřídlený raketoplán nese název VSS Unity. A na jeho palubě budou kromě dvou pilotů a samotného miliardáře ještě další tři členové posádky, všichni zaměstnanci Virgin Galactic. S druhým dobyvatelem vesmíru Bezosem zase poletí jeho bratr Mark, tajemný kupec, který si místo vydražil za 28 milionů dolarů (přes 600 milionů korun) a 82letá bývalá pilotka Wally Funková. Ta si už v 60. letech prošla složitým výcvikem na astronautku, protože ale byla žena, nikdy se do vesmíru nepodívala.