Byly kolem toho velké spory. ČSSD, kterou šéf Hnutí ANO Andrej Babiš potřeboval k vládnutí, přišla před dvěma lety se zavedením bankovní daně. To ale Babiš a jeho hnutí odmítali, stejně tak proti - logicky - byly i samotné banky. Také ekonomové upozorňovali, že dodatečná sektorová daň pro banky může nakonec až o procento zbrzdit ekonomiku, protože banky prodraží kvůli dani podnikům úvěry a lidem hypotéky. Výsledkem bitvy se sociální demokracií bylo, že bankovní daň nebude, ale vznikne Národní rozvojový fond, do kterého se čtyři velké banky zavázaly dobrovolně vložit sedm miliard korun. S tím, že tyto peníze umožní financovat projekty za dalších téměř 40 miliard korun, a to formou PPP. Tedy v partnerství státu a soukromých firem.