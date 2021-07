Nízké poplatky, dostupnost a snadná registrace, jednoduché ovládání a možnost zhodnotit i jen drobné finance. I investování vstoupilo do 21. století, a tak prostřednictvím on-line platforem mohou lidé vydělávat. Navíc jsou už běžné jako mobilní aplikace.

Právě digitální forma investování získala ve světě na obrovské popularitě, která přilákala velké množství lidí. „V loňském roce jsme zaznamenali přímo explozivní růst obchodních aktivit. Stojí za ním rekordní přírůstek drobných investorů, kteří s obchodováním na finančních trzích začali během lockdownu,“ poznamenal Peter Garnry, vedoucí kapitálové strategie Saxo Bank, která také nabízí on-line platformu pro obchodování s širokou paletou investičních produktů.

Pandemický lockdown zvýšil zájem o investování také u Čechů, ale i nadále platí, že na rozdíl od západních zemí se Češi do investování příliš nehrnou. Co investovat by přitom měli. Účty domácností během pandemie podle statistik České národní banky nabobtnaly o 350 miliard korun. Celkové vklady u bank tak překročily hranici tří bilionů korun a jsou vůbec nejvyšší v historii. Nicméně převážná většina těchto vkladů stále zůstává na bankovních a spořicích účtech. Češi znají investování do nemovitostí, což je bezesporu důležitá součást investičního mixu, ale z finančních investic mají spíše obavy, a když už je řeší, tak často špatně.

Nabídka on-line investování se i u nás rozšiřuje. Brokeři i banky jdou s dobou a zpřístupňují investice širšímu spektru klientů i touto formou. Pokusili jsme se spolu s odborníky dát dohromady odpovědi na sedmero otázek, na co si dát pozor.

1. Ujasněte si, proč chcete investovat

Toto je spíše otázka týkající se investic všeobecně, ale ani u on-line investování se jí nevyhnete. Měla by vám dát odpověď na to, jaké máte konkrétní investiční cíle. (Přičemž takřka „povinný“ cíl je renta, která by vám měla umožnit plnou či částečnou finanční nezávislost v budoucnosti.) Můžete mít samozřejmě i „mezicíle“ jako pořízení nemovitosti, peníze na vzdělání dětí a podobně.

Neškodí si rovněž položit trochu filozofickou otázku, a totiž čím jsou pro vás peníze důležité. Ujasníte si právě zmíněné cíle. Většina lidí touží po finanční nezávislosti, která znamená svobodu – třeba dělat práci, která je baví, ne kterou dělat musí. Někdo chce realizovat charitativní projekty. Jiný touží být nejbohatší na hřbitově, ale to je spíše výjimka.

Pro toho, kdo už vládne vyššími úsporami a může být finančně nezávislý, je zase důležité mít své investice uspořádány tak, aby mohl rentu čerpat, ale zároveň se reálně (po odečtení inflace) jeho majetek nesnižoval. I to je důležitý cíl.

2. Udělejte si představu, kolik chcete investovat

Máte-li například peníze z dědictví, které nechcete nechat ladem, je úvaha o investici vhodná. Uvažujete-li ve smyslu, že každý měsíc vám z výplaty zbývá 3000 korun, pak se nabízí cokoli lepšího než je nechat i na spořicím účtu, kde je zhodnocení minimální. Ujasněte si, jaké máte možnosti investice teď i do budoucna. Z toho se pak dá odvodit, zda je váš cíl reálný.

Zároveň si ale uvědomte, jaké očekáváte zhodnocení. Každý chce přece vydělat co nejvíce. Jenže vyšší výnos je prakticky vždy spojen s vyšším rizikem, že můžete peníze i prodělat. Jenže je prodělat a prodělat. Musíte se vyvarovat trvalé ztráty. Máte jeden dluhopis nebo jednu akcii a firma, která je emitovala, zkrachuje, pak jde o trvalou ztrátu. Akcie v pandemii klesly. U správně zainvestovaných peněz byla ztráta pouze dočasná. To je důležitý rozdíl.

Vaše očekávání by mělo být i realistické. Leckoho může zlákat neustále rostoucí bitcoin. Nicméně nedávný propad, kdy z někdejších 60 tisíc dolarů (v přepočtu přes 1,2 milionu korun) za bitcoin spadla cena nejznámější kryptoměny pod 30 tisíc dolarů (zhruba 600 tisíc korun), ukazuje, že žádného investora nemusí čekat jen a pouze růžové zítřky. Ale nepleťme si pojmy. Obchodování s bitcoinem je spekulací, nikoli investicí. Můžete hodně vydělat, ale i vše prodělat. Dobrá on-line platforma vás naučí rozlišovat mezi spekulací a investicí.

3. Kolik času on-line investování věnuji

Pokud s investováním začínáte a chcete se mu dlouhodoběji věnovat, hlavně ze začátku platí, že není důležité, kolik na něj máte, ale lepší je najít si pravidelnost. Klidně stačí využívat jen část příjmu, s níž můžete pomalu budovat svoje investiční portfolio.

S tím souvisí i doporučení zvyšování vzdělávání. „Celé řadě lidí chybí nejen finanční, ale i základní počítačová gramotnost. Není tedy divu, že Češi nedokážou ohodnotit ani rizika a příležitosti a často se vůbec nevyznají ani v možnostech investování,“ podotýká Aleš Prandstetter, ředitel společnosti eFrank.cz. Podle něj by však i poskytovatelé on-line investování měli umět svého klienta vzdělávat a rozšiřovat jeho znalosti.

4. Do čeho chci investovat?

Ať už se rozhodujete pro tradiční investice, jako jsou akcie či dluhopisy, nebo vás lákají alternativy v podobě kryptoměn, měla by platit důležitá zásada, že investujte do toho, čemu alespoň částečně rozumíte (nebo k tomu máte jistý vztah). I při on-line investování zásadně platí, že byste se měli snažit diverzifikovat svoje portfolio.

Proč se diverzifikace tolik doporučuje? Protože vždy existuje riziko, že se netrefíte, ať máte sebelepší úsudek. Doslova každá firma může zkrachovat a s ní se rozplynout hodnota jejího dluhopisu nebo akcie. Ovšem na její místo nastoupí úspěšnější. Investování neznamená, že vždy trefím ty nejlepší, ale že ať už přijde jakýkoli krach, nezpůsobí mi trvalou ztrátu. A v tom spočívá diverzifikace.

Výhodou aplikací a platforem je rychlost, s níž lze investovat. Při této rychlosti ale nezapomínejte na to, dát si pozor, zda aktiva, do nichž chcete investovat, jsou skutečně investicemi.

5. Jasná pravidla

Odborníci doporučují, aby si každý, kdo uvažuje o investicích i v řádu stovek korun, nastavil určitá pravidla. Tato pravidla rámcově určují investiční strategii a rozhodně je dobré ji dodržovat. Jde o určitý plán, který se skládá z investic do různých investičních nástrojů, čímž je sledováno dosažení cílů. Při pravidelné investici jde o to, opravdu investovat pravidelně. Nenechat se strhnout zářivými příběhy spekulací, ať už jde o bitcoin či akcie Gamestopu. Kontrolovat alokaci a diverzifikaci. Kontrolovat svůj investiční horizont, svoji rezervu, být připraven na nečekané výdaje a různé scénáře budoucnosti.

Finanční trhy reagují na ekonomické, politické či korporátní změny, občas jsou ale jejich reakce přehnané. Proto se držte svých pravidel. Mějte na paměti, že chcete investovat, ne spekulovat.

6. Emoce stranou

Protože se díky dostupnosti pouští do investování čím dál více lidí, stává se, že při pohledu na klesající hodnotu investic jsou mnozí začínající investoři v pokušení rychle prodávat. A dokonce často i přehodnocovat své investiční strategie a horizonty. Když vše probíhá dobře, investoři žijí v přesvědčení, že pozitivní vývoj bude pokračovat. Když se ale věci zhoršují, mají obzvláště začátečníci tendenci davově panikařit, zbavovat se aktiv (protože to dělají i ostatní), čímž negativní vývoj dále podporují.

On-line prostředí je náchylné právě ke zbrklým reakcím typu „něco mi utíká“ (v angličtině FOMO – fear of missing out). Svádí ke hře, leckdo se může tak cítit. Jednoduchost a přístupnost platforem ve vás nesmí oslabit investiční obezřetnost a nesmíte slevit z pravidel.

„Ti poučenější vědí, že je třeba zachovat klid a ideálně nedělat nic. Největším nepřítelem investic jsou totiž emoce investora a kognitivní předsudky, které jsou vlastní každému člověku. V džungli digitálních technologií a přebytku informací není vždy lehké se zorientovat,“ poznamenává Martin Řezáč, předseda Asociace pro kapitálový trh ČR.

„Zkušenější a vzdělanější investoři, kteří jsou díky tomu emočně stabilnější, mohou dokonce v propadech nakupovat. I přitom však musí ctít více než kdy jindy základní investiční pravidla, především diverzifikaci,“ dodává Prandstetter.

7. Nebojte se poradit se

Žádný učený z nebe nespadl, což platí i v případě on-line investic. Ať už vybíráte, kterou platformu použít, vyplatí se podívat se na celkovou nabídku, která by měla zahrnovat rovněž možnost poradit se. Už jen třeba v případě, že nechcete nebo nemáte čas studovat grafy jednotlivých aktiv.

Tím, že se pohybujete ve světě on-line, možná někomu přijde potřeba lidského kontaktu divná, ale ten by měl být nadále možný. „Pro bohatší investory byl, je a bude osobní přístup vždy důležitý. Nicméně přístup k poznání základních principů by měl být dostupný pro každého investora, aniž záleží na výši majetku, který chce investovat,“ doplňuje Prandstetter.

Navíc on-line platformy nabízí i možnost „inspirace“, kdy můžete kopírovat jiné obchodníky (tzv. copy trading). Nicméně také zde je třeba si kopírovaného dobře prostudovat. Při kopírování obchodníka nedostáváte informace o jeho strategii, ale vidíte vývoj jeho investic. Když tento obchodník udělá nějaký obchod, tak váš účet ho v reálném čase automaticky realizuje také. Na vás je jen nastavení částky.

Dokud si trh s investicemi řádně neosaháte, je lepší své finance svěřit do rukou odborníků, kteří se o investici postarají. Pozor ale, odborník není ten, kdo vám řekne, dejte mi peníze a já vám je zhodnotím o tolik a tolik procent měsíčně. Odborník je ten, kdo vás vzdělá tak, že chápete, co s vašimi penězi zamýšlí a jaká jsou s tím spojená rizika, a ukáže vám, jak můžete kdykoli ověřit nezávisle hodnotu své investice. A v neposlední řadě je pod dohledem České národní banky nebo jiné evropské autority. To samozřejmě platí i pro on-line.