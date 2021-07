Plzeňská Škoda Transportation, výrobce vlaků, lokomotiv, tramvají, trolejbusů, autobusů a vozů metra ze skupiny PPF, získala dosud v Německu zakázky na téměř 150 tramvají do celkem devíti měst včetně velkých center, jako jsou Bonn a Frankfurt. Jde o kontrakty téměř za 15 miliard korun a dalších soutěží v SRN se firma účastní.

Na Západě získala ještě velké zakázky ve finských Helsinkách a Tampere. Skupina dosud vyrobila přes 1000 tramvají, největší zakázka 250 vozů byla do Prahy, řekl ČTK prezident největšího středoevropského výrobce kolejových vozidel Petr Brzezina. Západoevropský trh s Německem v čele považuje za velmi důležitý.

Dosavadní největší tramvajovou zakázkou za téměř sedm miliard korun je kontrakt pro tři německá města - Mannheim, Heidelberg a Ludwigshafen, která jsou propojená společnou tramvajovou sítí. „První z 80 tramvají bude hotová příští rok. Už je ve výrobě. Je to spolupráce s naší finskou společností Transtech, kde vyrábí určité části a další pak my tady v Plzni, kde se to montuje,“ uvedl Brzezina.

V Plzni se dále tramvaj oživí a pak se odveze do Mannheimu, kde hned začnou testy. „Bude to v průběhu příštího roku. Pak musíme postupně dostat všechna schválení a homologace a předáme to zákazníkovi. V té době už poběží sériová výroba všech 80 kusů,“ řekl.

Druhou největší zakázkou téměř za tři miliardy korun, kterou získala skupina letos v únoru, je dodávka 45 tramvají do tří měst v Braniborsku, kde už jezdí škodovácké nízkopodlažní tramvaje ve městě Schöneiche. Vozy si dohromady objednaly Frankfurt nad Odrou, Branibor nad Havolou a Chotěbuz. Podepsaný je kontrakt na 24 vozidel s opcí na dalších 21.

„Dále už běží výroba tramvají do Bonnu,“ uvedl prezident. Tento kontrakt uzavřel podnik koncem roku 2019. Škoda Transportation tam dodá 26 tramvají ForCity Smart a má opci na dalších 12 vozů. Součástí jsou dodávky náhradních dílů po dobu 25 let. Výše zakázky může dosáhnout téměř čtyř miliard korun, první tramvaje tam budou v roce 2022.

„Účastníme se dalších tendrů v Německu a předpokládám, že tam budeme dál úspěšně působit. Teď jsme výrobně poměrně naplněni. A i když se rozšiřujeme, tak si hlídáme kapacity, aby byl růst přiměřený,“ uvedl Brzezina.

Skupina, která založila před sedmi lety v Německu dceřinou společnost Škoda Transportation Deutschland, tam dodala první vozy v minulých dvou letech do města Chemnitz, kde už jezdí všech 14 tramvají za necelou jednu miliardu korun.

Kromě Německa je Škoda Transportation aktivní také ve Finsku, kde má dceřinou firmu Škoda Transtech, která dodává tramvaje do Helsinek od roku 2015. „Teď máme novou zakázku a dodáváme tam 23 tramvají nového typu do roku 2026,“ řekl Brzezina. Dále pokračují dodávky 19 vozidel do Tampere, kde už jsou první v testovacím provozu.

Tramvaje dnes podle něj představují 25 až 30 procent ročních tržeb skupiny, které loni přesáhly 11 miliard korun. Největší objem tvoří poslední roky vlaky a velké procento také modernizace a servis.