Nikdo nečekal na let do vesmíru tak dlouho. Dvaaosmdesátiletá Američanka a bývalá pilotka Wally Funk se stala čtvrtou členkou posádky rakety New Shepard nejbohatšího člověka na Zemi Jeffa Bezose pro cestu do vesmíru. Dne 20. července by tak měla odletět za hranici zemské atmosféry společně s ním, jeho bratrem a výhercem aukce o třetí letenku. Pokud vše vyjde, stane se nejstarším člověkem, který se do vesmíru podívá. Již v šedesátých letech minulého století se přitom Funk toužila stát astronautkou v barvách NASA. Kvůli tomu, že byla žena, se však do vesmíru nikdy nepodívala.