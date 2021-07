Česká reprezentace postupem a účinkováním na mistrovství Evropy vydělala Fotbalové asociaci ČR (FAČR) v přepočtu zhruba 378 milionů korun. Jen za samotnou účast na turnaji inkasoval národní celek, stejně jako další týmy, přibližně 237 milionů korun, dalších 141 milionů získali svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého díky svým výsledkům. Částka se po odečtení nákladů za start na šampionátu rozdělí mezi asociaci a reprezentační výběr.

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) coby pořadatel šampionátu kvůli dopadům koronavirové pandemie zkrátila odměny na Euru o 40 milionů eur (1,02 miliardy korun). I tak jde s celkovými 331 miliony eur (přes 8,48 miliardy korun) o rekordní částku. Snížení se nedotklo prémie za samotný start na mistrovství, všech 24 účastníků si vysloužilo 9,25 milionu eur. UEFA pokrátila odměny za výsledky dosažené na turnaji.

Za úvodní vítězství nad Skotskem 2:0 vybojovali svěřenci trenéra Šilhavého milion eur (25,6 milionu korun), za remízu 1:1 s Chorvatskem polovinu. Postup do vyřazovací fáze vynesl reprezentaci 1,5 milionu eur (38,4 milionu korun) a výhra v osmifinále nad Nizozemskem pak dalších 2,5 milionu eur (64 milionů korun). Další čtyři miliony eur (102,4 milionu korun) mohl český celek získat v případě úspěchu v sobotním čtvrtfinále s Dánskem, kterému podlehl 1:2.

Pro asociaci je účast na mistrovství Evropy nebo světa jedním ze zásadních výnosů. „Je tu dán nějaký klíč, ten je známý. Po odečtení nákladů se to dělí mezi reprezentační mužstvo a asociaci. Do výkonného výboru bude předloženo vyúčtování Eura včetně toho, že rozhodneme, jakým způsobem s těmi penězi naložíme,“ řekl novinářům předseda FAČR Petr Fousek. „Je to úspěch na všech frontách, že jsme se dostali mezi posledních osm týmů Evropy,“ dodal.

Trenér Jaroslav Šilhavý neskrýval po zápase zklamání. „Viděl jsem v kabině od hráčů slzy. Co se nám podařilo, si myslím, zaslouží velkou pochvalu. Jsem na hráče hrdý, kluci bojovali o prodloužení až do konce. Za každý zápas zaslouží smeknout klobouk. Dosažené čtvrtfinále má velkou cenu pro celý český fotbal, jeli jsme nad plán,“ shrnul na tiskové konferenci prohraný zápas a turnaj trenér Šilhavý. Upozornil na to, že Dánům patří ve světovém žebříčku reprezentací desáté místo, zatímco Česku čtyřicáté.

V sobotním utkání, hraném v ázerbájdžánském Baku, Češi prohrávali od páté minuty poté, co se prosadil hlavou dánský záložník Delaney. Do poločasu ještě skóre navýšil útočník Dolberg. Ač do druhé půle nastoupili svěřenci Jaroslava Šilhavého aktivně, podařilo se jim pouze snížit zásluhou Patrika Schicka. Ten tak vstřelil na turnaji svůj pátý gól a vyrovnal se lídrovi střelecké tabulky Cristianu Ronaldovi. „Na tým jsem pyšný včetně hráčů i realizačního týmu s ohledem na všechny podmínky, cestování a podobně. Můžeme odjet s hlavou vztyčenou, udělali jsme pro úspěch maximum,“ řekl po zápase kamerám České televize brankář českého výběru Tomáš Vaclík.

Brankář, který si momentálně hledá nové angažmá, doplnil, že mužstvu nikdo před turnajem nevěřil. „Ani před turnajem, ani před jednotlivými zápasy. Všichni ale držíme při sobě. I ti, co do zápasů nenastupovali, tak skvěle pracovali v tréninku a vytvářeli tlak na ostatní. To, jak držíme všichni při sobě, je něco speciálního. A také máme kvalitu, kterou mnozí nechtějí vidět,“ zdůraznil Vaclík.

Závěrečná fáze turnaje, tedy semifinále a následné finále, se odehraje v londýnském svatostánku Wembley. Týmy tak již nebudou muset přelétat mezi řadou hracích míst. Mezi nejlepší čtveřici na turnaji postoupily reprezentace Anglie, Itálie, Španělska a právě Dánska.