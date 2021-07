Dlouhý rok a čtvrt od převzetí majority trvalo, než čínská skupina CITIC získala faktický vliv v mediální agentuře Médea, kterou dříve ovládal Jaromír Soukup. Tento týden valná hromada potvrdila, že Číňané, kteří od loňského jara vlastní ve firmě 57 procent přes svou společnost Rainbow Wisdom Investment, budou mít převahu v představenstvu a zároveň dosadili svého generálního ředitele Martina Konráda.

Tento post dříve zastával Jaromír Soukup, jenž se z výkonného řízení i představenstva stáhnul a přesunul se do čela dozorčí rady. Podle informací HN se tento krok nakonec udál po vzájemné dohodě akcionářů, byť atmosféra byla napjatá. Soukup je stále minoritním podílníkem zadlužené firmy Médea, která je od letošní zimy v řekněme opatrné insolvenci, do níž se zatím nepřihlásili velcí věřitelé. Přes společnost v lepších dobách protekly na mediální trh více než tři miliardy korun ročně, letos by to měla být zhruba polovina. Jde o hodně vztahový byznys a k razantnímu kroku vůči firmě (a potažmo Soukupovi) se zatím neodhodlaly ani nejtěžší české byznysové váhy.