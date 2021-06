Internetová makléřská společnost Robinhood musí zaplatit 70 milionů dolarů (1,5 miliardy korun) kvůli „systematickým selháním v dohledu“, která poškodila tisíce klientů. Informoval o tom americký úřad pro regulaci finančního sektoru (FINRA). Zmíněná částka je zatím nejvyšší postih, který úřad udělil.

Společnost zaplatí pokutu 57 milionů dolarů a 12,6 milionu dostanou poškození klienti jako náhradu škody. Regulátor FINRA uvedl, že firma spotřebitele klamala a vystavila je příliš riskantním obchodním nástrojům, například opcím. Drobní investoři též čelili četným výpadkům služeb.

„Jsme rádi, že máme tuto záležitost za sebou. Těšíme se, že se i nadále můžeme soustředit na své zákazníky a demokratizaci finančního sektoru pro všechny,“ uvedl mluvčí společnosti v e-mailovém prohlášení. Dodal, že makléřská společnost výrazně investovala do klientské podpory a do funkce compliance, tedy do kontroly dodržování právních předpisů.

V prosinci Robinhood přistoupil na to, že zaplatí 65 milionů dolarů americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Urovnal tak obvinění, že klienty klamal ohledně zdrojů svých příjmů.

Společnost Robinhood založili v roce 2013 spolubydlící ze Stanfordovy univerzity Vladimir Tenev a Baiju Bhatt. Firma uživatelům umožňuje obchodovat s akciemi, fondy obchodovanými na burze (ETF), opcemi a s kryptoměnami. Její popularita prudce vzrostla v době pandemie, kdy se mladí lidé, zavření doma, rozhodli trávit čas u obchodní aplikace firmy a snažit se vydělat peníze.

Kritice vlastních uživatelů Robinhood čelil poté, co byl nucen letos pozastavit obchodování s některými akciemi v reakci na šílenství, které vyvolali uživatelé sociální sítě Reddit. Ti se domlouvali na obchodování vybraných akcií a v některých případech připravili o velké peníze velké hedgeové fondy, které spekulovaly na pokles cen. Objevily se také hlasy, že firma s hedgeovými fondy spolupracuje, což Robinhood odmítl.

Spekulativní obchodování s akciemi podniků, jako je provozovatel kin AMC či prodejce videoher GameStop, přitáhlo k platformě pozornost regulačních orgánů i zákonodárců.