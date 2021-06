Pražský dopravní podnik ve středu podepsal smlouvu na stavbu první části trasy metra D z Pankráce na Olbrachtovu. Postaví ho mezinárodní sdružení firem Subterra, Hochtief, Strabag a Ed. Züblin AG. Náklady na stavbu této části přesáhnou 13 miliard korun, celá trasa má pak stát 52 miliard. Jak se celý projekt vyvíjel a čím se bude nová linka proti těm stávajícím lišit? Novou trasu popisuje David Krása, předseda představenstva společnosti Metroprojekt, jež se na akci podílí jako projektant.

HN: Jak se vyvíjel projekt metra D?

Přestože záměr postavit metro D sahá do prvních dopravně-urbanistických úvah o síti metra ze 70. a 80. let minulého století a v 90. letech bylo zafixováno do pražského územním plánu, prakticky se začalo projektovat až v roce 2010. Tehdy se nám podařilo uspět v soutěži na projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Rozpracovali jsme celý úsek z centra města z Náměstí Míru až po jižní okraj metropole v Písnici. Vznikla dokumentace a bylo vydáno územní rozhodnutí. V letech 2012 až 2016 ale neměl projekt silnou politickou podporu vedení Prahy a příprava se kvůli tomu zpomalila.