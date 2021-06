Dvě miliardy, které si půjčil indický majitel ostravských hnutí Liberty Sandžív Gupta se sice ještě nenašly, už nyní je ale jasné, že spor s českým státem jde do další fáze. Podle informací HN totiž státní exportní pojišťovna EGAP považuje záruky, které na obří úvěr poskytla, za neplatné. Firma prý porušila pravidla záručního programu.

„Jedna věc je u toho úvěru jasná. Že si na peníze Ostrava nesáhla,” říká zdroj HN dobře informovaný o stavu jednání. „Peníze poslali někam do Asie s tím, že to je záloha na provozní financování pro českou firmu. Ale to je porušení pravidel. Podepsali smlouvu, na co přesně peníze půjdou. A to nesplnili,” dodává.