Chorvatsko patří tradičně mezi nejoblíbenější destinace Čechů pro letní dovolenou u moře. Jen během loňských prvních červencových týdnů jich do této země zamířilo přes sto tisíc. Hospodářské noviny přináší přehled aktuálně platných pravidel pro cestování do Chorvatska i případných zastávek v dalších zemích, přes které se k Jadranu jezdí.

1) Potřebuji pro vstup test či očkování?

Očkování ani test není potřeba, podmínky vstupu do Chorvatska jsou momentálně stejné jako před vypuknutím pandemie koronaviru. Čechům tedy stačí k překročení hranic jen občanský průkaz či pas.

Detailní informace, z kterých dalších států je možné do Chorvatska přicestovat bez omezení, jsou dostupné na stránkách chorvatského ministerstva vnitra.

2) Co je potřeba udělat před odjezdem?

Dobré je vyplnit vstupní formulář na webu https://entercroatia.mup.hr/. Ten stačí vyplnit jednou za každé vozidlo a vepsat do něj informace o všech členech skupiny. Mimo údajů o cestujících se do formuláře vyplňuje i místo pobytu.

Po dokončení stačí vytisknout potvrzení, které se umisťuje za čelní sklo. Vyplnění formuláře není povinné, urychlí ale průjezd hranic, protože chorvatská vláda na hranicích zavedla speciální pruhy pro průjezd již registrovaných osob.

Pokud by lidé svůj pobyt v Chorvatsku chtěli prodloužit, formulář znovu vyplňovat nemusí. Ubytovací zařízení mají totiž povinnost všechny své hosty znovu evidovat.

„Doporučujeme sjednat si odpovídající cestovní pojištění a zaregistrovat se do databáze DROZD,“ uvádí mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová.

3) Jak je to s průjezdem Rakouska, Slovinska a dalších zemí? Mohu se zde zastavit v restauraci?

Rakousko, Slovinsko i Maďarsko průjezd přes své území umožňují.

Podle českého ministerstva zahraničí je možný průjezd Rakouskem bez zastávky. Výjimečně je podle ministerstva možné udělat třeba zastávku na WC. Při návštěvě restaurace po cestě už je ale nutné mít buď test, nejméně 22 dní po první dávce očkování, nebo doklad o prodělání nemoci. Rakousko uznává například evropské certifikáty, které si Češi mohou stáhnout na webu https://ocko.uzis.cz/.

Slovinsko umožňuje vstup lidem, kteří v uplynulých pěti dnech pobývali v zelených zemích (do seznamu patří i Česko). Pobyt jsou lidé na vyzvání povinni prokázat důkazy jako třeba účtenkami za nákupy. Mimo to umožňuje země i průjezd do 12 hodin bez zbytečných zastávek, a to nezávisle na tom, z jaké země člověk přijíždí.

Pokud si pro cestu vyberete Maďarsko, platí možnost vstoupit na maďarské území pozemní cestou bez povinnosti cokoliv dokládat. Služby je ale možné v zemi používat pouze s certifikátem o očkování či prodělání nemoci.

4) Mohu v zemích po cestě na několik dní zastavit třeba v kempu?

Opatření se liší podle jednotlivých zemí, zpravidla ale lidé budou muset mít test, očkování, či prodělanou nemoc.

V Rakousku je nutné splnit podmínky pro vstup a prokázat se buď osvědčením o očkování (stačí 22 dní od první dávky), negativním testem, nebo dokumentem o prodělání nemoci. Ve všech případech je doporučeno použít formu evropského covid pasu. Registrace není potřeba, Česko (pro cestu tam) i Chorvatsko (při cestě zpět) jsou na zeleném seznamu zemí.

Složitější je situace při zastávce ve Slovinsku. Pokud bude chtít člověk udělat v zemi pauzu a ubytovat se například v kempu, bude podle ministerstva potřebovat test, potvrzení o prodělání nemoci, či potvrzení o očkování (7 dní od druhé dávky Pfizer, 14 dní od druhé dávky Moderna, nebo 21 dní od druhé dávky AstraZeneca). „Tato povinnost se vztahuje na všechny zájemce o ubytování, včetně kempů, bez ohledu na kraj, ze kterého přichází,“ varuje české ministerstvo.

Při cestách z dovolené zpět je navíc potřeba brát v úvahu, že většina Chorvatska je pro Slovince na oranžovém seznamu. Patří mezi ně i územní jednotka Jadranska Hrvatska (zahrnuje celé pobřeží) či město Záhřeb. Cestující z těchto území musí pro vstup do Slovinska na více než 12 hodin předložit negativní test, certifikát o prodělání nemoci, nebo certifikát o plném očkování. Úplné podmínky jsou dostupné na webu slovinské vlády.

5) Jedu na jih Chorvatska, mohu přejet území Bosny, abych se dostal do Dubrovníku?

Ano. Podle ministerstva je průjezd koridorem Neum bez jakýchkoliv potvrzení tolerován. „Jakékoliv vybočení z hlavní trasy koridoru bosenská policie přísně kontroluje a pokutuje. Doporučujeme rovněž potvrzení o ubytování nebo účelu pobytu v cílové zemi,“ varuje zároveň ministerstvo.

6) Jaká jsou v Chorvatsku aktuálně omezení? Kde musím nosit roušky?

Roušky jsou podle ministerstva povinné ve vnitřních prostorách. Zároveň platí zákaz veřejných akcí nad 100 osob. Jakékoliv veřejné akce a slavnosti se zároveň mohou konat maximálně do 10 hodin večer. Mezi jedenáctou večer a šestou ranní je zároveň zakázán prodej alkoholu.

České ministerstvo zahraničí Čechy varuje, aby místní opatření dodržovali, Chorvatsko totiž schválilo nový zákon, podle kterého za nedodržování může udělit pokutu 500 kun, tedy v přepočtu 1800 korun.

7) Co potřebuji splnit pro návrat?

Aktuálně je možné vrátit se bez jakýchkoliv omezení, test tedy není potřeba.

Je ale pravděpodobné, že v příštích dnech dojde ke změně. Kvůli šíření delta mutace koronaviru bude ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek na vládě navrhovat, aby lidé museli kvůli prokázání bezinfekčnosti po návratu z dovolené předložit i negativní test. „Bude se to týkat veškerých dovolených. Všichni upozorňují, že existuje reálné riziko vzedmutí pandemie, zejména kvůli delta mutaci, jejíž reprodukční číslo je osm,“ uvedl ministr Vojtěch.