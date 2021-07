Dokopat sám sebe k investování je někdy stejně nemožné jako se pokusit sám sebe zlechtat. Zkuste to, vezměte pírko a polechtejte se na nohou, nic se nestane. Pak požádejte někoho jiného, aby to udělal za vás. Budete ho prosit v záchvatech smíchu, aby přestal. Pokud jste na tento článek kliknuli, potřebujete evidentně někoho, kdo vás pořádně zlechtá.

Na začátek zkusíme takovou morbidní rozcvičku. Vypukla pandemie a vy jste z nějakého důvodu dostali možnost rozhodnout, jak situaci řešit.

Sen každého facebookového diskutéra!

Vybrali jste si? Tak si to pamatujte…

Který plán jste si vybrali teď?

Drtivá většina lidí by při první vlně sáhla k plánu A, tedy šla by po jistotě, že 100 lidí bude zachráněno. Při druhé vlně by ale většina sáhla po plánu D, kde je 33procentní šance, že budou zachráněni všichni. Paradoxní na tom je, že plán A je totožný s plánem C a plán B je totožný s plánem D. Většina lidí je nekonzistentní, takže si ze své odpovědi případně vůbec nic nedělejte! Jinak řečeno, extrémně záleží na tom, jak je člověku informace podána.

Víte, proč jste se takto rozhodli? Bojíte se nejistoty, která je zosobněním pravděpodobnosti, jenže ještě víc nenávidíte jistotu ztráty. Působí vám to psychickou i fyzickou bolest.

Čísla ve zmíněných příkladech nebyla zvolena náhodně. Když si vezmeme výkon akciového trhu měřeného indexem S&P 500 od roku 1928 do roku 2020, pak pravděpodobnost na základě historických dat, že budete po nákupu další rok ve ztrátě nebo nic nevyděláte, je 33 procent. Pravděpodobnost, že vyděláte, je 66 procent. Stojíte proto před rozhodnutím, zda s jistotou přijdete kvůli inflaci o ranec peněz, nebo s vysokou šancí vyděláte. Všimli jste si? Jste dokonce v mnohem lehčí pozici rozhodování, než když vám svěřili řízení pandemie. A jako bonus platí, že čím déle investujete, tím klesá šance, že proděláte. Už v patnáctiletém horizontu je riziko minimální.

Pokud investujete půl milionu v horizontu 15 let s reálným ročním zhodnocením ve výši šesti procent, pak se rozhodujete mezi jistotou, že přijdete kvůli v průměru dvouprocentní inflaci o 121 tisíc korun a zbude vám ušmudlaných 371 tisíc korun, a šancí, že budete mít 1,2 milionu korun. Složené úročení dělá zázraky!

Mimochodem, loni jsme vydali článek o tom, kde se složené úročení vůbec vzalo a jak moc ovlivňuje naše životy. Přišla mi pak velmi milá zpráva z Ostravy, od jedné švadlenky ve věku asi mé babičky, že mě zve za ten článek na buchty. O buchty se dělit nebudu, ale článek dávám odemčený.

Na to, o kolik peněz jste už neinvestováním přišli, teď radši nemyslete. Jen z toho budete mít deprese. A mít deprese z minulosti zbytečně zatěžuje mysl, když je máte už z budoucnosti. A pokud nemáte, tak je za chvíli mít budete.

Když psal kolega z redakce komentář k tomu, kam se vyvíjí české státní finance, myslel jsem si, že tam má překlep. Dokonce mě to donutilo jít na stránky ministerstva a stáhnout si ekonomický výhled na příští roky. A ona to chyba nebyla, to jsem se jen já zdráhal uvěřit, že do pár let tu máme dvojnásobný dluh oproti tomu před krizí.

Když jsem si to spojil s analýzou Národní rozpočtové rady, která už před krizí ve svých prognózách varovala, že jestli něco nezačneme okamžitě dělat s penzijním a zdravotním systémem, tak nám to všechno spadne dřív nebo později na hlavu, stačilo mi to.

A pak jsem někde zaslechl jednu myšlenku:

„Nebojím se, že nebude na důchody, protože penzisté budou mít dostatečnou sílu, aby mladé přehlasovali ve volbách a peníze z nich prostě dostali.“

Bez emocí, je v tom kus nepříjemné pravdy. A jedinou možností, jak se na tuhle budoucnost připravit, je investovat. A při investování záleží na tom, kdy začnete. Musíte začít co nejdříve, protože složené úročení funguje na stejném principu jako šíření koronaviru. Zpočátku se dlouho nic neděje, ale pak najednou vám samotné úroky vynáší víc než původně vložené peníze.

Spoléhat se na stát v budoucnu nepůjde.

Společnost se bude dělit na ty, kteří dnes investovali, a ty, kteří ne. Myslím, že je lepší být v té první skupině. A když už to nechcete dělat kvůli sobě, tak byste to měli udělat kvůli svým dětem. My se vám s tím pokusíme pomoci v novém letním speciálu Hospodářských novin.

Pokud nechcete o nic přijít, přidejte se k už více než 1200 investorů a odebírejte náš investiční newsletter Peníze HN.

P. S.: Ta zmíněná myšlenka jen v trochu lehčí podobě zazněla z úst ministryně práce a sociálních věcí. Takže už je opravdu čas investovat.