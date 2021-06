V minulosti často panovala představa, že jsou to akciové trhy, co zpravidla nabízí nejvyšší zhodnocení. Dnes už je tato doktrína docela nabouraná – jednak kryptoměnami, jednak bouřlivým rozvojem platforem, které nabízejí investice do developerských úvěrů. Podívali jsme se proto tentokrát na společnost Upvest, která právě takové investování nabízí. Zajímala nás hlavně rizika.

V dnešním vydání investičního newsletteru také naleznete výsledky analýzy odpovídající na otázku, kdy se vyplatí investovat do vlastního bydlení a kdy bydlet v nájmu. A nakonec jsme se podívali na elektromobilitu, která by měla porazit benzin a naftu dříve, než se čekalo.

Hlavní témata dnešního newsletteru: