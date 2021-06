Podnikání premiéra Andreje Babiše se rozrostlo do další země. Jím ovládaná skupina Agrofert většinově ovládne chorvatskou společnost Agronom. Informaci jako první zveřejnila chorvatská strana, HN ji potvrdil mluvčí české skupiny Karel Hanzelka. Jedná se nejen o první investici Agrofertu do této země, ale i o první významnou zahraniční expanzi od Babišova vstupu do vlády.