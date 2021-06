Čtvrteční tornádo poškodilo na jižní Moravě 1200 domů - zatím u 69 z nich statici řekli, že se musí úplně strhnout. Vůbec nejvíce je řádění tornáda o síle přes 200 kilometrů za hodinu vidět u domů na střechách, které živel buď úplně odnesl nebo vážně poškodil. Kromě odklízení suti tak nyní majitelé řeší jejich provizorní zakrytí plachtami. Do budoucna pak pro ně bude nejdůležitější, jak si v letošní rozjeté stavební sezoně zajistit dost stavebního materiálu a také lidi, kteří střechu znovu postaví.

V posledních měsících rostla cena prakticky všech stavebních materiálů. Včetně těch, jež jsou potřeba pro stavbu střechy - nejvíce u stavebního dříví potřebného pro krov nebo polystyrenů, pěn a folií potřebných pro zateplení. Ti, kdo letos staví rodinný dům tak musejí počítat s vyššími náklady. „Oproti loňsku můžou být až o 20 procent vyšší,“ řekl nedávno HN Radim Maštalíř z Hypoteční banky, kde se věnuje kalkulacím cen rodinných domů. Dodací lhůty u některých materiálů se navíc počítají v řádu týdnů.

Počet poškozených domů, které jsou hlavně v obcích Lužice, Moravská Nová Ves, Mikulčice, a Hrušky, přitom není vůbec malý. Za celý loňský rok se podle statistik ČSÚ zahájila v Česku stavba necelých 20 tisíc rodinných domů.

Výrobci stavebních materiálů a jeho distributoři ve stavebninách proto chystají pro obyvatele postižených obcí speciální akci. "Někteří naši zaměstnanci přišli o celý dům. Budeme pomáhat nejen jim. Naši hlavní roli vidíme v tom, aby vůbec byl stavební materiál. Chybí hlavně střešní latě, protože dřevo jde v poslední době především na vývoz. Takže jsme s kolegy celé dopoledne hned po katastrofě komunikovali s pilami, aby upřednostnily domácí trh a postižené oblasti. Zachovali se perfektně a materiálu bude snad dost," říká Vít Kutnar, zakladatel a ředitel stavebnin DEK.

"Tondach nebo KM Beta dali osmdesátiprocentní slevu na základní tašku a my ji budeme předávat bez jakékoli marže. Z celé republiky jsme také stáhli latě pod střešní krytinu, aby jely do postižené oblasti. Plus rozdáváme veškerou zásobu plachet na zakrytí. Uvidíme, co bude potřeba dál," dodává Kutnar.

S nedostatkovým dřevem pomůže i státní podnik Lesy České republiky, na který připadá téměř polovina tuzemských lesů. Majitelé domů by tak od podniku měli dostat až 50 metrů krychlových dřevěné kulatiny na nový krov nebo finanční dar ve výši 100 tisíc korun.

Přesnější informace o tom, jak se výrobci stavebnin se do pomoci zapojí a v jaké podobě, budou jasnější v pondělí, řekl Roman Busta, obchodní ředitel společnosti Wienerberger, která je největším výrobcem cihel a tašek v Česku.

Podle prvních vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj by lidé v tornádem postižených obcích mohli přímo od státu získat na obnovu zničeného bydlení až pět milionů korun: dva miliony jako dotaci a tři miliony jako zvýhodněný úvěr na 30 let.

Kromě materiálů je ale na stavebním trhu dlouhodobý nedostatek specialistů, což se u střech týká pokrývačů, tesařů nebo klempířů. “Volných řemeslníků je málo. Sezona je v plném proudu a firmy už mají nasmlouvané zakázky,” potvrzuje Martin Ekrt, ředitel portálu NejŘemeslníci.cz, který poptávky zprostředkovává.

„Čekací doba je u těchto firem za běžných podmínek půl roku i rok,” dodává Oldřich Rejl, architekt a šéfredaktor oborového portálu ESTAV.cz. Podle něj je v tuto chvíli klíčové zbytek střechy provizorně zajistit a počkat na stanovisko statika. I v případě, že na střeše po tornádu krov zůstal, nevyhnou se ale majitelé domů nakonec tomu, že trámy budou muset sundat a začnou od začátku. Výhodou alespoň je, že trámy půjdou použít.

„Střecha je nejsložitější částí domu. Musí fungovat jako celek podle projektu, nelze libovolně nahrazovat materiály jednotlivých vrstev. ​​Musí odolat nejen dešti, ale i například teplotním rozdílům v desítkách stupňů celsia,” říká Rejl. To znamená, že v létě může mít střecha i přes 70 stupňů Celsia, zatímco uvnitř domu má být být 20 stupňů.

Základem střechy je dřevěný krov a tašky, dále je pak její součástí zateplení a folie bránící vlhkosti. Součástí střechy je i komín, z klempířských prací se musí počítat s okapy nebo oplechováním úžlabí. Cena střechy se u domu pohybuje okolo půl milionu korun i výše. Vše závisí na její velikosti a složitosti - jakýkoliv prvek navíc (třeba střešní okno) ji dále prodražuje. Kompletní střecha s krovem se dá postavit asi za měsíc.

Ani do budoucna ale není možné domy proti podobným přírodním katastrofám ochránit. Konstrukce domů v Česku se projektují na rychlost větru od 80 do 130 kilometrů za hodinu. "Ty konstrukce jsou navíc dimenzované na to, že vítr fouká kolmo na svislou stěnu. Tornádo je ale vír, jakýsi výtah směrem nahoru. Tam vznikají mnohem větší tahy na střešní konstrukce, než na jaké jsou dimenzované. Když to takhle foukne, nemůže to přežít," vysvětlil Petr Štěpánek, vedoucí Ústavu betonových a zděných konstrukcí z Fakulty stavební VUT v Brně.