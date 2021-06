Tornádo mu vzalo střechu nad hlavou a jediné, co zbylo, je víno bezpečně ukryté ve sklepě. Vinař Jan Polách ho teď chce prodat, aby alespoň částečně pokryl škody vzniklé přírodní pohromou.

„Bydleli tam moji rodiče a příležitostně i já. Ve chvíli, kdy se to stalo, jsem tam zrovna byl s manželkou i malým dítětem,“ popisuje Polách.

Rodinné vinařství má několikagenerační historii. Janův otec František pomáhal na vinici svému otci i dědovi. Vlastní vinařství založil v roce 1998 a připojil k němu také zděděné výsadby.

Vinařství se postupně rozrostlo na 1,5 hektaru v okolí obcí Hrušky a Týnec na Břeclavsku. „V roce 2019 jsme postavili vinný sklep a nevzali si na něj hypotéku. Byli jsme za to rádi, protože přišel koronavirus a vinárnu jsme měli zavřenou,“ popisuje Jan.

Po koronaviru ale přišla další, pro rodinu ještě větší pohroma. Právě Břeclavsko a Hodonínsko tornádo zpustošilo nejvíce. Rodina vinařů vlastnila dům s ubytováním pro 25 až 35 lidí, ten teď přišel o střechu a jsou poškozena i okna.

„Je to katastrofa, to uvidíte jenom v americkém filmu,“ říká Jan. Škodu na majetku předběžně odhaduje minimálně na pět milionů korun, do budovy přitom investoval deset milionů korun.

Jediné, co Poláchovým zůstalo, je víno, které teď chtějí prodat, aby si alespoň částečně finančně pomohli. Jan na svém facebookovém profilu vyzývá kamarády a veřejnost, aby si sudové víno objednali, nabízí i rozvoz po Břeclavi.