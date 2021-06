Do nemovitostního trhu lze investovat více způsoby než jen přímou koupí bytu. Investiční start-up Upvest dává drobným investorům možnost zainvestovat do developerských úvěrů a nabízí často úroky srovnatelné s dlouhodobými výnosy indexů akciových trhů. V rozhovoru s šéfem start-upu Davidem Musilem jsme se proto podrobně zaměřili na rizika, která jsou s investicemi do těchto úvěrů spojená.

Bavili jsme se také o spolupráci Upvestu s Komerční bankou, která ve start-upu nyní zvýšila majetkový podíl na více než 30 procent. Zjistili jsme, kdy firma uvede další projekt, neboť investoři jsou po nich hladoví a relativně rychle je zafinancují. A samozřejmě jsme se dotkli i tématu, který nyní stavební průmysl a tím i developery a banky hodně pálí: rostoucí ceny stavebních materiálů.

HN: Minulý rok na podzim jsem nechal na vaší platformě e-mail, aby mi chodily novinky ohledně investičních příležitostí. Zdálo se mi, že dlouho nic nepřicházelo, ale v poslední době jsem nabídek zaregistroval hned několik. Jak často se vám daří uvádět nové investiční projekty?

Letošní rok je skutečně poměrně výjimečný, uvedli jsme už čtyři projekty a tento týden dostanou investoři celkově pátou příležitost. Daří se nám tak relativně plnit náš původní cíl – uvést každý měsíc jeden nový projekt. Souvisí to také s tím, že od začátku tohoto roku máme větší tým a jsme schopni pracovat na více projektech zároveň. S horší nabídkou na konci minulého roku ale souvisí i obyčejná sezonnost, neboť zájem o úvěry ze strany developerů bývá v tomto období nižší, a navíc se pracuje na projektech na nový rok.