Na mimořádné valné hromadě Monety Money Bank budou dnes akcionáři hlasovat o navrhovaném spojení Monety s bankovní divizí společnosti PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy. Plán za téměř za 26 miliard korun má vytvořit konkurenta velkým bankovním domům, jako jsou Česká spořitelna, ČSOB nebo Komerční banka.

Zda akcionáři plán odsouhlasí, je těžké předvídat. Někteří budou proti němu hlasovat, protože se jim nelíbí vysoká cena, kterou má Moneta za spojení zaplatit. Po měsících příprav padne rozhodnutí o transakci na valné hromadě, která začala v 10 hodin v konferenčním centru Bethany na pražské Brumlovce. Hospodářské noviny mají přímo na valné hromadě reportéra a budou ji celý den sledovat a přinášet aktuální vývoj v této on-line reportáži.

Komentář Luďka Vainerta: PPF je s Monetou v nezvyklé situaci: odvrací setbol v zápase, který si nemůže dovolit prohrát

Spojení má proběhnout formou platby a složité výměny akcií. Obě strany už podepsaly rámcovou dohodu, že Moneta získá kromě digitální banky Air Bank i českou a slovenskou část splátkové firmy Home Credit a internetový start-up Benxy, prodávající úvěry pod značkou Zonky.

Jde už o druhý pokus o podobné spojení. Před třemi lety se akcionáři Monety podobnému plánu vzepřeli, protože jim nabídka PPF přišla příliš drahá a nevýhodná. Letos je návrh na spojení zpět ve hře a cena je podle analytiků opět přemrštěná. Proto je v sázce také reputace PPF, jejíž zakladatel Petr Kellner transakci dohodl ještě před svoji tragickou smrtí v březnu. Spojení také podporuje generální ředitel Monety Tomáš Spurný.

PPF má v současnosti v Monetě podíl téměř 30 procent, a pokud akcionáři plán schválí, získá skupina navíc ještě nově vydané akcie a banku tak ovládne.

Spurný i vedení PPF argumentují, že ze spojení budou mít prospěch všichni akcionáři, neboť větší bankovní uskupení má lepší šanci růst a být ziskovější. Nová skupina by podle nich měla dohromady 2,4 milionu klientů a vytvořila by 1,8 miliardy korun úspor na různých synergiích. Také by lépe rozprostřela náklady na regulaci a technologické inovace.