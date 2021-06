Pavel Řehák není jen spolumajitelem a ředitelem Direct pojišťovny. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je také „mužem, který přišel, zatímco ti, co měli přijít, nepřišli“. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) o něm řekl, že zachránil Česko, když loni v březnu přinesl vládě vlastní excelový model vývoje koronavirové pandemie. Ten tehdy kabinet přesvědčil k zavedení lockdownu a přispěl ke zvládnutí první vlny covidu.

Záhy nato Řehák na více než dva měsíce opustil své místo v byznyse a jako neplacený dobrovolník se stal členem neformálního týmu expertů, kteří radili různým ministerstvům a pomáhali státu pandemii zvládat. Spoustu jejich doporučení úředníci a politici nevyslyšeli. Šestačtyřicetiletý finančník ovšem aspoň získal unikátní možnost detailně se seznámit s fungováním českého státu.

Takovou zkušenost se Řehák rozhodl dále zužitkovat. Vedle eurokomisařky Věry Jourové nebo rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové proto vystoupí jako jeden z řečníků na on-line konferenci Budoucnost státní správy. Ta se uskuteční v úterý 22. června od 14 hodin. Na akci neziskového Aspen Institutu se bude probírat, jak k práci pro stát nalákat nové talenty nebo jak zvýšit akceschopnost státní správy. Právě o takových tématech šéf Directu mluví i v rozhovoru pro HN, které jsou partnerem konference.

HN: Co vám loňská zkušenost s pomocí státu dala, nebo naopak vzala?

Utvrdil jsem se v tom, že nikdy nevstoupím do politiky. Je to svět, ve kterém je strašně těžké být šťastný. Pro mě existují vhodnější cesty, jak pomáhat dělat Česko lepším. Na druhou stranu jsem měl ale několik pozitivních zážitků. Překvapilo mě, kolik lidí během loňského jara státu se zvládáním pandemie dobrovolně pomáhalo. Dává to důvod věřit, že zvládneme i těžší situace. Je tu plno šikovných lidí, kterým není lhostejné, co se u nás děje.

HN: Jak se vám se státní správou spolupracovalo?

Perfektně fungovala spolupráce s ministerstvem školství nebo armádou. Velmi pozitivně mě taky překvapili úředníci na ministerstvu vnitra, se kterými jsme diskutovali, jestli a jak zpřístupnit data na trasování lidí v rámci chytré karantény. Na jednu stranu jsem viděl jejich zájem tento systém postavit tak, aby mohl v boji s covidem pomoci. Na druhou stranu se ale starali taky o to, aby to nepodrylo důvěru lidí ve stát, aby zkrátka nebyl narušen princip ochrany soukromí. Říkal jsem si, že není úplně špatné mít takové úředníky. Vedle toho jsem měl samozřejmě i negativní zážitky. Velkým tématem je strach panující ve státní správě, což souvisí se současnou podobou její kultury. Viděl jsem plno lidí v situacích, kdy stáli na křižovatce a poměřovali obecné dobro s osobními riziky spojenými s tím, že se mají nějak rozhodnout. To pak zásadně ovlivňovalo akceschopnost.

HN: Mluvíte o kultuře státních institucí. Jak by podle vás měla vypadat?

Napadá mě velký význam pokory a respektu a umění poslouchat se navzájem. Respekt a pokoru jsme loni v létě ztratili, když jsme začali být trochu lehkovážní s tím, jak jsme zvládli první jarní vlnu epidemie. Na podzim se nám to pak vymstilo. Mě osobně celá tahle zkušenost naučila větší trpělivosti. Obecně jsem dost netrpělivý člověk, musel jsem se ale naučit být trpělivější, abych nepůsobil destruktivně. Tenhle prostor spolu sdílíme a můžeme mít různé názory, ale když se nebudeme umět poslouchat a spolupracovat, tak se budeme pořád jen handrkovat a nikam se neposuneme. Takhle by to mělo fungovat ve společnosti a státní správa by to měla odrážet ve své kultuře. Instituce mají být orientované na občany. Úřady tu jsou přece pro lidi, ne že lidi tu jsou pro úřady. Na mnoha úřadech se tak už chovají, a to hlavně na úrovni měst nebo obcí. Ale jinde takový přístup stále ještě chybí.

Pavel Řehák (46) ◼ Vystudoval pražskou VŠE. Manažerský titul MBA má z Kellogg School of Management při Northwestern University v americkém státě Illinois. ◼ Svou kariéru Řehák zahájil v poradenské společnosti McKinsey. Mezi lety 2010 a 2013 řídil Českou pojišťovnu. Od roku 2015 je šéfem Direct pojišťovny, kterou zároveň spoluvlastní. Poslední dva roky také působí na postu viceprezidenta středoevropské pobočky neziskového Aspen Institutu. ◼ Se začátkem pandemie začal Řehák pro účely své pojišťovny vytvářet jednoduchý model předvídající vývoj pandemie. Její očekávaný vývoj v Česku ho začátkem března zaskočil. Oslovil proto vládu, které svá čísla ukázal. Stát tou dobou žádnou podobnou projekci neměl. Řehákův model po několika dnech vládu přesvědčil ke spuštění lockdownu, díky němuž země první vlnu pandemie ustála bez větších problémů. ◼ Finančník si dlouho přál zůstat v pozadí. Nakonec se ale se svým příběhem svěřil novinářům Michalu Kubalovi a Vojtěchu Gibišovi v jejich knize Pandemie, která vyšla v říjnu. Veřejně začal vystupovat právě na podzim, kdy měl pocit, že vláda další boj s covidem podcenila. V médiích vybízel ke zdrženlivosti s rozvolňováním a k rychlému startu očkování proti koronaviru.

HN: Co dalšího ještě českému státu chybí?

Obecně bych řekl, že by státní správa měla ve vztahu k občanům fungovat jednoduše, proklientsky a mentálně digitálně. Čili tak, že nad úřední agendou přemýšlíte v kontextu možností digitálních technologií, a ne tak, že jen složité papírové formuláře umístíte v digitální podobě na internet. Všechna odvětví hospodářství mluví o tom, že dopady digitalizace znamenají, že 30 až 40 procent dnešních jobů za nějakých 15 let nebude existovat a že je nahradí zcela nové profese. Já ale nevím, jestli diskuse nad touhle obrovskou změnou probíhá i v rámci státní správy. Ta by přitom měla reflektovat, jak se společnost vyvíjí. Musíme přemýšlet i nad řešením mnoha dalších výzev, co nás čekají.

HN: Jaké to jsou?

Když se budeme bavit o covidu, tak můžou zítra nebo třeba za 10 let přijít jeho nové škodlivé mutace. A na ty se musíme jako stát přichystat. Je třeba, abychom byli taky připravení na rostoucí geopolitické napětí. Já bych si před 20 lety nepředstavil, že za náš život uvidíme to, co se stalo na Ukrajině. Kdo nám dnes zaručí, že se něco podobného nebude dít i ve střední Evropě? Čekají nás i velké výzvy spojené se změnami klimatu. S tím souvisí i otázka migrační krize, která může být velmi pravděpodobně znovu vyvolána právě klimatickými změnami. Lidi nebudou schopní se uživit tam, kde dnes žijí, a dají se jich do pohybu miliony. Do toho máme v EU program Green Deal, v rámci kterého jsme se zavázali, že budeme dekarbonizovat a budovat ekologicky udržitelnou ekonomiku. To znamená, že musíme provést zásadní transformaci hospodářství. Já přitom nevím, zda jsme na to v Česku připravení. A hlavně jestli jsme země, která v této oblasti v Evropě udává trendy. Tohle všechno jsou otázky, pro jejichž řešení potřebujeme dobře fungující stát. Bez něj se nikam příliš nepohneme.