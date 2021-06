Ekonomové to poslední dobou nemají úplně lehké, kdykoliv zmíní s někým v diskusi svou profesi, čeká je tisíc otázek na to, kam investovat. Asi taková nejuniverzálnější odpověď, pokud jde čistě o finance, je investice do fondů. Lidem, kteří alespoň trochu tuší, doporučí zpravidla pasivní fondy, těm ostatním, netušícím, investice do aktivně spravovaných fondů jejich banky.

Obojí má své výhody a nevýhody, tak na to se v dnešním newsletteru podíváme. A pokud už nějaký pasivní příjem máte nebo si můžete dovolit pracovat na dálku, pak vás zvu na obhlídku krásných ostrovů, kde se dá žít s relativně nízkými náklady.