Je to zločinec, ale působí kladně, zaznělo ve filmu Vrchní, prchni!. Jeden z hostů tak ohodnotil dopad působení falešného vrchního na kvalitu českého restauratérství. Podobně by mohli zastánci jaderné energetiky a co nejrychlejšího vybudování nového bloku v Dukovanech nakonec hodnotit dopad výbuchu ve Vrběticích na českou politickou scénu (na oběti, které si vyžádal, ale samozřejmě zapomínat nelze). Po odhalení, že výbuch tamního muničního skladu před sedmi lety nebyl nešťastná náhoda či nedbalost, ale nese rukopis agentů GRU, totiž i vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček uznal, že Rusové jako dodavatel nového dukovanského bloku nejsou přijatelní.

A protože Číňané jsou mimo hru už od ledna, došla opozice k závěru, že je čas ukončit blokování zákona, který má zajistit financování nových jaderných bloků v Česku. A že si na obstrukcích dávali záležet – někteří opoziční poslanci jako záchrannou brzdu používali několikahodinové projevy efektivně ukončující schůze.