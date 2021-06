Realitní skupina Sekyra Group nabízí od poloviny června prostřednictvím veřejné nabídky dluhopisy až za půl miliardy korun. Získané peníze chce použít jak na rozvoj nových městských čtvrtí v širším centru Prahy, tak na rezidenční projekty Rezidence Opatov nebo Rezidence Čakovice. ČTK to ve středu za firmu sdělila Kateřina Šírová.

„V rámci dluhopisového programu byla vydána první emise čtyřletých dluhopisů s fixním úrokovým výnosem 4,8 procenta p. a., který bude vyplácen pololetně,“ uvedla společnost. Sekyra Group tím podle svého výkonného ředitele Leoše Anderleho nabízí zajímavou investiční příležitost na rostoucím trhu s realitami. Dluhopisový program v maximální jmenovité hodnotě 500 milionů korun nabízí společnost Sekyra Group Financial Services a.s., která patří do skupiny Sekyra Group.

Developer v současné době připravuje a realizuje projekty o celkovém objemu přesahujícím milion metrů čtverečních. Zaměřuje se především na proměnu dosud nevyužívaných velkých rozvojových území v atraktivních částech Prahy. Z brownfieldu u smíchovského nádraží vzniká nová čtvrť Smíchov City, na rozhraní Karlína, Invalidovny a Libně nová čtvrť Rohan City. Na Žižkově pak Sekyra Group využije pozemky bývalého nákladového nádraží ke stavbě nového nadčasového městského centra Žižkov City.

Ve fázi projektové přípravy je výstavba projektu Rezidence Čakovice. Rezidenční projekt naváže na tradiční čakovickou zástavbu a v několika etapách nabídne 520 bytů. Koncem letošního roku Sekyra Group také zahájí výstavbu rezidenčního projektu Rezidence Opatov o 300 bytových jednotkách.

Společnost Sekyra Group působí na českém realitním trhu více než 20 let. Hlavní činností jsou investice do nemovitostí, územní rozvoj a výstavba. Vybudovala například Národní technickou knihovnu, sídla pro Českou spořitelnu, Nestlé, T-Mobile nebo Skansku.