V Polsku roste nespokojenost občanů s přístupem konzervativní vlády premiéra Mateusze Morawieckého k problematice životního prostředí. Minulý týden se prvoinstanční soudy začaly zabývat společnou žalobou aktivistů kvůli nedostatečně „zelené“ energetické politice kabinetu v tradičně uhelném regionu. Žalující strana tvrdí, že extrémní výkyvy počasí, na kterých nese vinu i stát, ohrožují jejich individuální práva a živobytí.

Aktivisté požadují, aby Polsko snížilo emise skleníkových plynů o 60 procent do roku 2030 v porovnání s úrovní roku 1990 a dosáhlo uhlíkové neutrality do roku 2043, což by překonalo i cíle EU. Očekává se ale, že Polsko bude do roku 2030 schopno snížit emise asi jen o 30 procent, a zůstane tak největším znečišťovatelem životního prostředí v Evropské unii s přibližně 560 gramy CO2 na kilowatthodinu elektrické energie.