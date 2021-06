Banky vyspělých států by se mohly brzy potýkat s tvrdou regulací kryptoaktiv. Pokud by jakákoliv komerční banka chtěla držet bitcoin nebo ethereum, musela by si vytvořit nejméně stoprocentní kapitálové rezervy. S návrhem přišel Basilejský výbor pro bankovní dohled, který vytváří standardy regulace a doporučení pro centrální banky.

Podle analytiků má zpráva dvě roviny. Zveřejněný návrh znamená de facto plnou legitimaci kryptoaktiv. Dosud se totiž banky do kryptosvěta příliš nepouští právě proto, že jim schází regulatorní rámec. Zároveň je ale návrh výboru velmi přísný a je otázkou, jestli by byly banky ochotné za takových podmínek do světa kryptoaktiv vstoupit.