Skupina sedmi světových lídrů bude v neděli v rámci summitu G7 projednávat i to, jak zrychlit ústup od spalovacích motorů a snížit emise CO 2 . A představitelé nejvyspělejších ekonomik světa by mohli oznámit závazek, aby již do roku 2030 elektromobily tvořily většinu globálních prodejů nových aut. Informaci přinesla agentura Bloomberg, které se podařilo získat přístup k návrhu příslušného komuniké.

Jednotlivé státy se ale liší v představě, jak moc striktní úprava má být přijata, a tak finální dokument pravděpodobně dozná změn. I tak ale i „pouhý“ návrh, ve kterém zřejmě budou výrazy jako „budeme usilovat“, může znamenat zlomový okamžik na cestě k nižší spotřebě ropy a snížení emisí skleníkových plynů.

Jedná se o návrh spadající do agendy boje s klimatickou změnou, která bude vedle zahraniční politiky, pandemie covidu-19 a vzkříšení ekonomiky tvořit jeden z hlavních pilířů setkání hlav států v anglickém hrabství Cornwall při jihozápadním pobřeží země.