Na dovolenou do zahraničí má letos namířeno víc Čechů než loni. Podle průzkumu, který si nechalo vypracovat pražské letiště agenturou Median, by chtěly vycestovat do zahraničí dvě třetiny respondentů, o 20 procent více než ve stejnou dobu loni. Na číslech už to vidí prodejci letenek.

„Absolutním hitem prodejů je momentálně Španělsko, které u Čechů tvoří 24 procent prodejů,“ popisuje pro HN mluvčí prodejce Pelikán.cz Katarína Šuchterová. Zájem o Španělsko potvrzují i další velcí prodejci. Mimo Španělska eviduje Student Agency nejvíce prodaných letenek do chorvatského Splitu, portugalského Porta či na Maledivy. Oblíbená je i Kréta či Malta. Prodejce letenek Letuška.cz doplňuje, že mimo Evropu dominují prodejům egyptská Hurghada a Dubaj.