Skupina ČEZ oznámila, že do roku 2030 zavře většinu svých uhelných elektráren a skončí s využíváním uhlí v teplárenství. Do roku 2050 se stane zcela uhlíkově neutrální. Škoda Auto zase ohlásila, že postaví novou elektrárnu na biomasu a bude vyrábět ještě více elektromobilů. A Komerční banka, konkrétně její francouzská matka, omezí půjčky firmám, které se chovají neekologicky. Podniky v Česku napříč odvětvími se vydávají na zelenější cestu podnikání. „Náš závod ve Vrchlabí byl jedním z prvních, jehož výroba se stala kompletně CO 2 neutrální, a to už od roku 2020. Postupně budeme přecházet na CO 2 neutralitu i u ostatních závodů. Jedním z kroků je využití biomasy, ale například i recyklace všech recyklovatelných materiálů, které při výrobě používáme,“ řekl Martin Jahn, člen představenstva pro prodej a marketing ve Škoda Auto v diskusi Hospodářských novin, která se uskutečnila na začátku června v mediálním domě Economia v pražském Karlíně.

Hlavním tématem byla čistá energetika. Jahn dodal, že CO 2 neutrální provoz výroby je dražší než běžná výroba, a proto je nutné, aby firmy, jež se do čistější výroby chtějí pustit, byly ekonomicky silné.

„Jako Komerční banka jsme udělali závazek být uhlíkově neutrální firmou do roku 2026 a téma udržitelnosti a společenské odpovědnosti zohledňujeme i při obchodních rozhodnutích,“ řekl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. Komerční banka například výrazně podporuje instalace fotovoltaiky. Matka Komerční banky, francouzská Société Générale, si dala závazek, že do roku 2025 chce mít v obnovitelných zdrojích energie investováno 120 miliard eur.

O tom, jak konkrétně naplnit ekologické cíle, mluvil v diskusi i Pavel Cyrani, místopředseda představenstva ČEZ. „Naše strategie stojí na dvou pilířích – jednak na snižování vlastních emisí, jednak na pomoci snižování emisí a podpoře energetických úspor našich zákazníků. Ano, je nutné zavírání uhelných elektráren, nicméně musíme zajistit výrobu energie jiným způsobem. V případě elektřiny to znamená ještě větší využití našich stávajících jaderných elektráren, u nichž hledáme cestu, jak v nich vyrábět elektřiny ještě více,“ přiblížil Cyrani. Tuto snahu chce ČEZ doplnit restartem výstavby obnovitelných zdrojů energie, především fotovoltaiky, které mají nyní v české společnosti mnohem lepší pověst než před deseti lety.

Po roce 2030 bude většina aut bezemisních

Josef Kotrba, prezident poradenské firmy Deloitte Česká republika, doplnil, že Deloitte nedávno vypracovala studii strategie obnovitelných zdrojů. Vyplynulo z ní, že právě fotovoltaické elektrárny jsou v tuzemsku nejlevnějším zdrojem výroby obnovitelné energie. „Fotovoltaika dnes produkuje elektřinu velmi levně. Když se podíváte třeba do Německa, tam v ceně pravidelně vítězí buď soláry, nebo větrné parky na moři. Ty samozřejmě v Česku nemáme, takže u nás jsou nejlevnější fotovoltaické panely,“ upozornil Kotrba.

Tématem diskuse byla i elektromobilita, respektive fakt, že Česko se, co se týče prodeje elektromobilů, umisťuje v rámci EU na posledních příčkách. Martin Jahn k tomu podotkl, že naše země je součástí evropského trhu a to, co dělají ohledně elektromobility ostatní státy, bude mít dopad i na Česko. „Časem se k nám začnou dovážet elektrické vozy, které byly dotovány v jiných státech, ta vlna sem dojde. Elektromobily budou postupně zlevňovat, kdežto vozy se spalovacími motory budou zdražovat, a to z mnoha důvodů. Například proto, že jich bude čím dál tím méně,“ vysvětlil Jahn. Dodal, že podle odhadů expertů bude v roce 2025 minimálně polovina prodaných vozů v Evropě bezemisních a po roce 2030 už bez emisí pojedou tři čtvrtiny nových aut. „Evropský trh se překlopí a Česko jako součást trhu se tomu nevyhne,“ je přesvědčen Jahn.

Stát by měl aktivovat PPP projekty

Podle Jana Juchelky je Česko národem Křižíka a není žádný důvod si myslet, že by si neuměl poradit s elektrifikovanou dopravou. Česká města jsou podle jeho slov prošpikována tramvajovými tratěmi a Češi podle Juchelky bez problému zvládnou i přechod na elektromobilitu, když po ní navíc existuje společenská poptávka. „Otázkou ale je, nakolik se to vyplatí koncovému uživateli či poskytovatelům financování. Tady má stát dvě role: zaprvé určit motivátory a programy, čímž nemyslím nezbytně jenom dotace, které budou motivovat rodiny a firmy k výměně spalovacího motoru za elektrický. Zadruhé by měl stát mít nástroj, jak aktivovat veřejné investice společně se soukromými ve prospěch udržitelnosti, odcházení od spalování uhlí i elektromobility,“ myslí si Juchelka.

Skupina ČEZ ovšem deklarovala, že chce být uhlíkově neutrální až od roku 2050. Nebude do té doby nástup elektromobility podporovat špinavou energetiku? „Když říkáme uhlíkově neutrální, díváme se na to velmi přísným pohledem. Problematickým místem je například výroba tepla nebo prodej plynu našim zákazníkům. Uhlíkově neutrální výrobu elektřiny budeme ovšem mít mnohem dříve než v roce 2050,“ vysvětlil Pavel Cyrani.