První dítě měla dnes šestadvacetiletá Jana z Chrudimi v devatenácti letech, jen pár týdnů po maturitě. Ač původně chtěla na vysokou školu, kvůli dceři nešla. Po mateřské nastoupila do práce. „Stejně tak můj přítel. Chtěl původně na vysokou do Prahy, nakonec ale nastoupil do práce v Pardubicích. Potřebovali jsme příjem, abychom i s dcerou vyšli,“ vzpomíná s tím, že si vůbec nedokázali představit, kolik peněz bude potřeba. „Že by to teď bylo lepší, se říct nedá. Máme druhé dítě, pořád je potřeba něco kupovat. Manželův plat není velký a ušetřit se nám nedaří,“ dodává Jana.

Tato rodina přitom není v Česku výjimkou. Podle odhadů projektu Neviditelní řeší podobné problémy 1,3 milionu Čechů, kteří státní kasu vyjdou na 174 miliard korun ročně. Za projektem, jehož cílem je zlepšit životní situaci těchto lidí, stojí Spotřebitelské fórum, Centrum ekonomických a tržních analýz CETA, Provident Financial a další partneři.