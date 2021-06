Vysokorychlostní tratě nebo nové úseky dálnic by mohly vzniknout formou PPP projektů. Tímto způsobem, kdy dopravní stavbu postaví firmy, provozují ji a stát jim za to platí, vzniká i dálnice D4 u Příbrami. Teď vláda chce, aby se tak postavila i dálnice D35 z Královéhradecka na Hanou, nebo železniční tratě na Drážďany nebo do Polabí. ČTK to v pondělí na zahájení dostavby D4 řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Když se staví delší úseky, dává PPP model financování největší smysl, uvedl ministr. "Pro nás je to revoluční krok. Nejenom že se nám to podařilo vysoutěžit za dobrou cenu a že se zde vytvoří tlak na kvalitu a že odlehčíme trošku Ředitelství silnic a dálnic, ale pro nás to bude i inspirace do budoucna. Je nabíledni, že s takovou intenzitou, s jakou investujeme v posledních letech, se to už nemusí podařit v letech příštích. Nemusí být dostatek zdrojů. A právě PPP projekty jsou dobrým řešením," řekl ministr.

Jak doplnil, dá se při nich i víc tlačit na kvalitu. Vláda by podle něj byla ráda, kdyby jako PPP projekt vznikla D35. "Spojnice mezi Hradcem Králové a středem Moravy. Současně je skutečně k vážné diskusi začít připravovat PPP u vysokorychlostních tratí, protože v tuto chvíli už máme studie proveditelnosti, zahajujeme stavební řízení a v roce 2025 se začíná stavět směrem na Drážďany, Polabí a Moravská brána. A určitě je ke zvážení, byť je to náročná stavba, D3 v Posázaví," řekl ministr.

Staví se tak podle něj v jiných západoevropských zemích, jako Francii nebo Británii, ale i jinde: zmínil spojení mezi Moskvou a Petrohradem. "Je to celosvětový trend," dodal Havlíček.

Stavbaři dnes zahájili dostavbu 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Jde o první stavbu dálnice formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru, takzvanou PPP (Public Private Partnership) v Česku. Náklady budou téměř deset miliard Kč bez DPH. Nový úsek vybuduje konsorcium DIVia soukromých firem Vinci a Meridiam. Dálnici a navazující části silnice I/20 bude provozovat a udržovat 24 let a čtyři měsíce, za což mu stát bude platit. Stát by měl za využívání nové dálnice zaplatit 17,8 miliardy Kč.