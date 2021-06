Byla by to první země na světě, kde by se platilo bitocinem stejně jako dolary. Nayib Bukele, prezident středoamerického státu Salvador, plánuje podle serveru CNBC zavést zákon, který by ustanovil tuto virtuální měnu jako běžné platidlo vedle oficiální měny, amerického dolaru. „Příští týden zašlu parlamentu návrh zákona, který z bitcoinu udělá zákonné platidlo,“ řekl Bukele na konferenci Bitcoin 2021, která proběhla v pátek a v sobotu v Miami. Cena kryptoměny včera mírně klesla, dnes odpoledne se pohybuje na úrovni kolem 35 tisíc dolarů za bitcoin.

Bukele, který je v zemi rovněž hlavou vlády, také uvedl, že stát na ustanovení bitcoinu jako své další měny spolupracuje se společností Strike, která stojí za stejnojmennou digitální peněženkou. Firma má pomoci státu vybudovat moderní finanční infrastrukturu založenou na technologii bitcoinu, takzvaném blockchainu. Zakladatel platformy Strike Jack Mallers na konferenci uvedl, že jde o přelomový krok pro tuto kryptoměnu. Přirovnal ho k výstřelu, jenž padl na začátku americké války za nezávislost, která následně vedla ke vzniku Spojených států.

„Bitcoin má funkci jak skvělého rezervního aktiva, tak vynikající peněžní sítě. Držením bitcoinů se mohou rozvíjející se ekonomiky chránit před potenciálními inflačními šoky národních měn. Navíc, přijetí virtuální měny jako zákonného platidla poskytuje Salvadoru nejbezpečnější a nejefektivnější globálně integrovanou otevřenou platební síť na světě,“ uvedl Mallers. Ustanovení bitcoinu jako zákonného platidla podle něj pomůže uvolnit sílu a potenciál této kryptoměny pro každodenní použití, z čehož mohou těžit jednotlivci, firmy i veřejný sektor.

Server CNBC upozorňuje na to, že bitcoin je pouze virtuální měna, která není krytá žádným aktivem a nemá ani plnou důvěru žádné vlády na světě. „Jeho hodnota je částečně odvozena také ze skutečnosti, že je digitálně vzácný, existovat bude pouze v omezeném množství 21 milionů bitcoinů,“ uvádí server. Podle CNBC chce stát spolupracovat také s týmem lidí, kteří jsou „bitcoinovými lídry“, aby mu pomohli vybudovat nový finanční ekosystém. „Bukeleho strana Nuevas Ideas má většinu v zákonodárném sboru země, takže přijetí zákona je velmi pravděpodobné,“ dodává server.

Zavedení bitcoinu jako platidla v běžném životě zřejmě může fungovat. V Salvadoru se nejčastěji používá hotovost a zhruba 70 procent obyvatel nemá bankovní účet či kreditní kartu. Zhruba 20 procent salvadorského hrubého domácího produktu dělají takzvané remitence, tedy peníze, které pošlou domů občané Salvadoru, kteří pracují v jiných zemích. Služby, přes které lidé peníze posílají, si za to účtují procenta z částky, takové převody trvají i několik dní a peníze si příjemci musí vyzvednout osobně.

Podle serveru Business Wire by zavedením bitcoinu jako běžné měny mohli obyvatelé země mít bankovní účty v mobilech. „Ekonomika z velké části závislá na hotovosti by se mohla změnit na inovativní, inkluzivní a transparentní digitální ekonomiku,“ uvádí server. Taková změna by tak nemusela být daleko. Už v březnu společnost Strike v zemi zavedla aplikaci na mobilní platby a ta se brzy stala nejstahovanější aplikací v Salvadoru.