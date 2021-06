V případu slovensko-české skupiny Arca Investments soud ustavil prozatímní sedmičlenný věřitelský výbor, jehož složení naznačuje, kdo všechno bude mít v české části chystané insolvence hlavní slovo.

Skupina Arca dluží nejméně 18,6 miliardy korun téměř dvěma tisícům věřitelů, kteří investovali převážně do riskantních směnek. Firma své závazky přestala splácet před rokem a nyní se svede boj o to, zda věřitelé část svých peněz vymohou v probíhajícím insolvenčním řízení. Arca směřuje do insolvence, která nejspíš proběhne v hlavním řízení na Slovensku a z takzvaném místním řízení v Česku. Nově ustanovený výbor je součástí právě onoho českého řízení.